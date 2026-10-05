作假套取3800萬？清華畢業員工舉報央企涉貪 竟被炒了

清華大學畢業生鄭季衍，實名舉報政府項目貪腐。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 央企員工鄭季衍指控國家工業互聯網大數據中心建設項目涉貪與假帳，舉報後反遭解聘，相關情節引發中國網民熱議。

一名在中國央企上班的員工，日前發現一項公家建設項目裡疑似暗藏貪腐 。他發現，13天做完的這個項目，單位報工作量竟是3萬3779人日（一個人工作一天的產出量），換算下來平均一天要近2600個人全天連軸幹活；此外項目的資金也疑似有大量假帳目。不過，這名員工向上舉報後，換來的卻是解聘通知；他把事件發上網路，引發中國網民熱議。

搜狐網報導，這名員工鄭季衍為清華大學畢業生，曾在央企任職。據其反映，他自2023年起透過內部管道持續舉報相關問題，期間整理並保存多項原始資料，但最終收到單位解除勞動合同通知。

據鄭季衍提供的材料，涉事項目為國家工業互聯網大數據中心建設項目，涉及財政扶持資金。他指稱，項目招標程序存在異常，相關招標文件是在項目驗收前補辦，參與投標的4家公司均為電信集團全資子公司；此外，項目預算金額與最終中標價格也十分接近。

其中引發關注的是項目工作量。鄭季衍稱，項目核心軟件從簽訂合同到完成僅花費13天，但相關單位上報的工作量達3萬3779人日。以一人工作一天計算，若按照13天工期換算，平均每天需投入約2598人全天工作，工作量是否合理成為其質疑的重點。

此外，鄭季衍還指稱，項目原先承諾投入7700萬元（人民幣，下同，約1144.5萬美元）自籌資金，但其中約97.8%涉嫌以虛構合同、提高採購單據金額等方式充帳，實際投入的自有資金僅約164萬元。他並稱，有一份2019年完成、與本次項目無關的軟件開發合同，也被用作項目支出憑證。

根據其舉報內容，相關項目涉嫌套取財政資金約3800萬元。鄭季衍表示，他曾多次透過內部管道提交相關資料，希望由單位進行調查，但問題未如預期獲得處理，自己反而逐漸感受到工作上的壓力，最終收到解除勞動合同通知。

鄭季衍其後整理18項原始證據，透過12388舉報平台向中央紀委國家監委提交實名舉報材料，相關事件近日在網路曝光，引發討論。

部分網民認為，涉及國家級建設項目的財政資金使用情況應接受調查，若舉報內容屬實，相關責任應依法追究；也有網民指出，目前公開資訊主要來自舉報人的說法及其提供的材料，相關指控是否成立，仍有待主管部門調查及公布結果。