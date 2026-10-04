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中國十一長假傳阿爾山1晚950元大酒店是民宅 官方：無照經營

記者張鈺琪／即時報導
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中國網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。（取材自微博）
中國網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

內蒙古阿爾山一段高價住宿短影音引發熱議，官方查明拍攝地是民宅而非大酒店，屋主未辦執照即提供住宿，已被要求停止營業並移送相關部門處置。

中國內蒙古阿爾山近日一段標題為「阿爾山景區200元（約台幣948元）一晚的大酒店」的短影音引發關注。當地市場監督管理局4日通報，影片拍攝地點其實是當地居民自有住宅，當事人未辦理營業執照，私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營。

阿爾山市市場監督管理局通報表示，經現場核查確認，影片拍攝地點為當地居民包某某自有住宅，當事人未辦理營業執照私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營違法行為。影片所稱「大酒店」，則是網友戲謔調侃的說法，當事人自身並未使用該名稱對外宣傳。

通報指出，這次接待對象為隨團陪同司機。入住前，該司機曾請當事人協助聯繫多家賓館、民宿，但均已無空房，因此當事人推薦自家住宅。

通報稱，入住前當事人已如實告知房屋設施簡陋、居住條件較差，雙方協商後，住宿費定為每人每晚人民幣100元（約台幣474元），入住當晚並免費提供餐食。

通報提到，該場所沒有OTA（線上旅遊平台）宣傳及經營管道，未發現價格欺詐、虛假宣傳等價格違法行為。

不過，針對無照從事住宿經營的違法行為，執法人員已現場問詢取證，並依相關規定責令當事人立即停止住宿接待經營活動，同時進行普法宣傳，告知經營住宿服務須依法辦理市場主體登記，並取得公共場所衛生等法定許可後才能營業。

至於該場所環境衛生、布草保潔等相關線索，官方已移送衛生健康綜合行政執法部門處置，並將相關線索推送文旅主管部門，提醒旅行社不得安排人員入住無資質私人住宅。

精華 FAQ

  • 官方核查後指出，影片拍攝地其實是當地居民自有住宅，不是標榜中的大酒店。網路流傳的名稱帶有戲謔成分，屋主並未以該名稱對外宣傳。

  • 市場監管部門認定，屋主未辦理營業執照，卻私自對外提供住宿接待服務，已構成無照經營。執法人員已現場取證，並責令立即停止相關活動。

  • 通報表示，該處沒有OTA宣傳或經營管道，也未發現價格欺詐、虛假宣傳等違法情形。當晚住宿費是雙方協商後每人100元，並且還免費提供餐食。

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