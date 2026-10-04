剛拿到澳洲永居權…中國夫妻在這一條高危公路車禍雙亡

車禍事故發生前，鄭帥夫婦兩人剛過結婚五周年紀念日。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲維州西部發生三車相撞致3死，包括剛拿到永居的中國夫妻，事故也讓當地多年未完成的西部高速擴建與道路安全問題再受關注。

澳洲 維多利亞州西部27日晚發生三車相撞事故，38歲中國男子鄭帥與31歲妻子王安琪當場身亡。夫妻倆8天前才度過結婚5周年紀念日，且剛取得澳洲永久居留權，原本正準備迎接人生新階段。

紅星新聞報導，事故發生於當地時間晚間6時45分左右，夫妻倆乘坐的車輛與一輛卡車及一輛三菱Triton皮卡相撞。皮卡上一名14歲女乘客經直升機送醫後不治，加上中國夫婦，事故共造成3人死亡。皮卡由17歲男孩駕駛，掛有實習車牌，車內另有11歲女孩及43歲女子，分別輕傷及未受傷；29歲卡車司機則沒有受傷。據悉，14歲死者是一名青少年排球運動員。

報導指出，鄭帥與王安琪均從事醫護相關工作，長期居住在維州 西部小城霍舍姆。鄭帥任職當地牙科診所，王安琪則是Grampians Health旗下醫院護士，同事暱稱她Anji。警方重大交通事故調查組目前仍在調查事故原因，並呼籲目擊者提供行車記錄儀畫面。

友人湯晶晶表示，兩人是一對「可愛的年輕夫婦，善良、安靜、友好」，她最後一次見到鄭帥時，對方分享夫妻剛取得永久居留權，自己也升任牙科診所經理。

「他們說起剛蓋的新房，還有準備要孩子的計畫，」湯晶晶說：「真的感覺他們人生的新篇章才剛剛開始，那麼幸福、充滿希望。」

鄭帥任職的牙科診所悼念表示，夫妻倆深受社區愛戴與尊敬。王安琪同事也留言追憶：「我美麗的朋友Anji，願你一路走好，與你共事是我的榮幸。我會永遠珍惜我們的對話，我仍然能看到你燦爛的笑容。」

這起事故也引發當地對道路安全的關注。據報導，事發路段屬西部高速，是澳洲最繁忙的未分道國道之一。資料顯示，巴拉瑞特至斯塔維爾一段近年發生158起事故、22人死亡；Buangor至Ararat未擴建路段安全評級僅1至2星，屬「極高風險」。

2025年當地接連發生致命事故後，居民曾要求加快擴建。聯邦議員丹・特汗去年質疑：「從2019年聯邦政府承諾撥款3.6億澳元至今，擴建連Ararat都沒到。這不是方便不方便的問題，是救命的問題。」維州政府則表示，Buangor至Ararat約12公里路段已完成相關審批，正推進施工準備。這場被批評拖延多年的擴建工程，也因這起車禍再次受到關注。

圖為事故現場。(取材自紅星新聞)