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浙企花百萬買4隻機器狗來巡邏 交貨糾紛不斷…鬧到報警

中國新聞組╱杭州3日電
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浙江溫州肖老闆訂購4條機器狗，卻因交貨延遲、機器狗腿部不平衡，以及能否進行「二次...
浙江溫州肖老闆訂購4條機器狗，卻因交貨延遲、機器狗腿部不平衡，以及能否進行「二次開發」（二開）等問題，與生產企業陷入糾紛。(取材自1818黃金眼)

AI摘要

文章摘要整理：

溫州公司花近百萬元購買4隻機器狗，卻因延遲交貨、產品異常與二次開發承諾爭議，和供應商多次協調未果，最後被建議訴諸司法解決。

浙江溫州一家公司花費近人民幣百萬元訂購4條機器狗，原本準備投入石油巡檢、園區巡邏及家庭安防等項目，卻因交貨延遲、機器狗腿部不平衡，以及能否進行「二次開發」（二開）等問題，與生產企業陷入糾紛。雙方對合同內容及「二開」承諾各有說法，目前市場監管部門建議透過司法程序處理。

1818黃金眼報導，肖老闆是浙江法智擎機器人有限公司負責人，7月29日，他向杭州具微科技有限公司訂購2台輪式四足機器人「P2」，合同總價58萬元(人民幣，下同)，約定8月10日前交貨。肖老闆先支付70%訂金、40.6萬元，但期限到了仍未收到貨。

由於公司急著使用機器狗，8月28日，肖老闆又向具微訂購2台中型「好奇者S01」，每台16萬元，共32萬元，隔天即收到貨。其中1台被送往美國，準備用於石油場地巡檢；另一台則在9月2日運往溫州。

然而拆箱後，肖老闆發現機器狗站立時兩條腿不平衡。對方最初表示重新調試約1小時即可，但等候後又稱需要1周。肖老闆說，等了1周仍沒有拿回機器，也沒有得到解決方案。

更大的爭議在「二開」。肖老闆表示，公司購買機器狗並非單純使用，而是要加裝攝影機、雲平台及自主導航系統，打造自主巡邏、語音互動等功能，再加上自有法律大模型，提供給客戶使用。

肖老闆稱，具微方面銷售時曾承諾產品可以「二開」，技術交流群也提供相關文件，但技術人員實際測試後，發現系統被鎖住，需要密碼才能進一步開發，而對方要求先簽「二開」免責協議，且限定科研、教學用途。

具微科技則表示，合同並沒有明確約定「二次開發」。公司CMO助理趙先生說，具微銷售的是機器人本體，對「二開」過程及後續用途不承擔相關責任，因此希望另簽免責協議。

雙方僵持期間，具微一度報警，警方到場處理，但公司王姓負責人沒有現身。市場監管部門表示，兩台「大狗」遲遲未交貨，具微方面曾解釋是電機需要升級；至於兩台「中狗」，工程師稱已經修好，但雙方又卡在「二開」及責任問題。

肖老闆則提出，希望未交付的兩台「大狗」退款並依合同支付違約金；兩台「中狗」則要求立即處理問題，並找專業檢測機構判定究竟是產品品質問題還是使用方造成。

當地市場監管部門表示，雙方此前已進行多次協調，但對退款、違約金及二次開發責任仍無法達成共識，因此建議相關企業透過司法程序解決。

肖老闆提供的單據。(取材自1818黃金眼)
肖老闆提供的單據。(取材自1818黃金眼)

浙江法智擎機器人有限公司負責人肖老闆。(取材自1818黃金眼)
浙江法智擎機器人有限公司負責人肖老闆。(取材自1818黃金眼)

精華 FAQ

  • 主要爭議包括2台大狗未按期交貨、2台中狗到貨後腿部不平衡，以及雙方對「二次開發」是否有承諾、責任應由誰承擔的認定不同。

  • 買方表示，機器狗不是只拿來展示，而是要加裝攝影機、雲平台與自主導航系統，應用於石油巡檢、園區巡邏、家庭安防與語音互動等場景。

  • 市場監管部門指出，雙方已多次協調仍無法就退款、違約金及二次開發責任達成共識，因此建議由相關企業透過司法程序解決爭議。

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