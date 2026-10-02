我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

內蒙第一貪官兒子 改名換姓藏身歐洲 入籍賽普勒斯買豪宅

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內蒙貪官李建平之子李蘇超，改名換姓藏身歐洲。（取材自快懂百科）
內蒙貪官李建平之子李蘇超，改名換姓藏身歐洲。（取材自快懂百科）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李建平涉貪31億元遭核准執行死刑，創下中國重大貪腐案件之一。
  • 重點二：其子李蘇超疑協助轉移贓款，早已改名藏身歐洲並入籍賽普勒斯。
  • 重點三：賽普勒斯9月凍結李蘇超當地房產，妻子高冉現住瑞士。

AI摘要

文章摘要整理：

內蒙古前官員李建平因貪汙、受賄等罪被核准執行死刑，其子李蘇超則被指協助轉移贓款後改名在歐洲生活，並因賽普勒斯房產遭凍結而再度引發關注。

中國內蒙呼和浩特經開區黨工委原書記李建平貪汙31億元（人民幣，下同，約4.6億美元 ）案，2年前被執行死刑，但其被通緝的兒子李蘇超仍未歸案。財新網報導稱，李蘇超改名換姓、和妻子藏身歐洲。地中海島國賽普勒斯9月中旬凍結其當地房產，價值上億元。

財新報導，李建平原為正廳級幹部，涉及違規將商業用房轉售給國企騙取國有資金，還將拆遷工程交給他人並受賄，貪汙總額高達31億元，曾是中國全國貪腐之最。2024年12月，經中國最高人民法院核准，內蒙古自治區興安盟中級人民法院在12月17日上午對李建平執行死刑。

據報導，早在李建平落馬前，李蘇超協助父親將部分贓款轉移境外，2016年就辦理了地中海島國賽普勒斯的投資入籍手續，其中一項投資是購買當地一個海濱頂層豪宅。隨後，李蘇超攜妻子高冉，兩人遠走海外。

據港媒，李蘇超現年36歲，妻子是其人民大學金融學院同學，曾在德勤北京會計師事務所、中投證券（香港）工作，移居歐洲後，分別改名為Leonidas Loucas和Rhea Loucas，曾創立科技公司。塞國當局表示，李蘇超下落不明，公司註冊登記訊息顯示，Rhea Loucas（高冉）目前居住在瑞士。

先前李建平遭判時，中國最高人民法院經覆核確認稱，李建平身為國家工作人員，利用職務便利，以欺騙手段非法占有國有公司資金14.37億餘元，其中2.89億餘元尚未實際取得；為他人謀取利益，非法收受他人錢財共計5.77億餘元；挪用公款10.55億餘元，其中4.04億餘元案發前尚未歸還；李建平身為國家機關工作人員，不依法履行職責，縱容以趙文遠（已判刑）為首的黑社會性質組織進行違法犯罪活動。

中國最高人民法院認為，李建平的行為構成貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪和縱容黑社會性質組織罪。受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，應予嚴懲。據此，最高人民法院核准內蒙古自治區高級人民法院維持第一審對李建平判處死刑的刑事裁定。

興安盟中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對罪犯李建平宣判並執行死刑。臨刑前，李建平曾會見其近親屬。

前年底被執行死刑的內蒙古正廳級貪官李建平，涉案逾30億元人民幣。（新華社）
前年底被執行死刑的內蒙古正廳級貪官李建平，涉案逾30億元人民幣。（新華社）

精華 FAQ

  • 最高人民法院認定他犯有貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪及縱容黑社會性質組織罪，且受賄數額特別巨大、情節特別嚴重，因此核准死刑並由法院執行。

  • 報導指李蘇超在李建平落馬前就協助將部分贓款轉移境外，2016年辦理賽普勒斯投資入籍，並購置海濱豪宅，之後與妻子遠走歐洲生活，改用新名字。

  • 賽普勒斯當局已在9月中旬凍結李蘇超名下房產，價值上億元；他被指下落不明，而其妻高冉以Rhea Loucas名義登記，公司資料顯示她現居瑞士。

死刑 貪腐 豪宅

上一則

男爬動車頂遭電擊 衣服燒焦卻存活 目擊者：根本閃電俠

下一則

十一長假／高速服務區排隊充電 車主悲嘆：等了5小時

延伸閱讀

涉以職謀利、收受財物 中國前證監會主席易會滿遭提公訴

涉以職謀利、收受財物 中國前證監會主席易會滿遭提公訴
夫疑妻出軌 連兩晚施暴致死 子女出具諒解書求輕判有用嗎？

夫疑妻出軌 連兩晚施暴致死 子女出具諒解書求輕判有用嗎？
滯美不歸？潘石屹：2020年收到一封信的其餘10人都被抓了

滯美不歸？潘石屹：2020年收到一封信的其餘10人都被抓了
雲南19歲少女遭搶劫慘死 兇手二審改判死緩 受害家屬：追責到底

雲南19歲少女遭搶劫慘死 兇手二審改判死緩 受害家屬：追責到底

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17
9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱4比2戰勝中國選手孫穎莎，奪得冠軍。圖為孫穎莎在比賽中。（新華社）

亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了

2026-09-27 21:30
圖為中國北京。（歐新社）

請假3天連休13天 中秋首日中國2.4億人次跨域移動

2026-09-25 12:25

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收