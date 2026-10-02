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前主持阿丘擅用「央視」名義? 桂林文促會打假後翻車

中國新聞組／北京2日電
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央視前主持人阿丘。（取材自X平台）
央視前主持人阿丘。（取材自X平台）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿丘在桂林舉辦收費活動，遭指擅用央視與中華文化促進會名義宣傳。
  • 重點二：桂林市中華文化促進會先發聲明打假，阿丘則反指對方侵害名譽權。
  • 重點三：總會工委會出面澄清後，桂林文促會撤回公告並向阿丘致歉，事件48小時反轉。

AI摘要

文章摘要整理：

阿丘在桂林活動被指冒用央視與中華文化促進會名義，桂林文促會先打假後又因總會工委會澄清而撤回並致歉，事件迅速反轉引發網友熱議。

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動，被指擅自使用「央視」及「中華文化促進會」名義宣，遭桂林市中華文化促進會發布官方「嚴正聲明」割蓆並打假。此舉引發阿丘不滿，指該會涉嚴重侵犯其名譽權，要求該會澄清並賠禮道歉。意外的是，中華文化促進會文旅創新工作委員會隨後發長文為阿丘澄清，最後迫使桂林文促會向阿丘道歉，前後不到48小時反轉，讓網友看傻，直呼打假如此草率，「這是草台班子嗎？」

9月30日，阿丘（邱孟煌）近日在廣西桂林舉辦收費活動時，被舉報擅自使用「央視」及「中華文化促進會」的名義展開宣傳及為活動做信用背書，遭桂林市中華文化促進會當日發布官方公告聲明打假，稱經核實，活動未獲該會授權及參與，迅速與阿丘割蓆打假。

不過這份公告引來阿丘的不滿，10月1日回應稱此公告「內容涉嫌嚴重侵犯本人名譽權等事宜，要求桂林市中華文化促進會配合完成後續澄清義務，並賠禮道歉。」並稱保留法律途徑追究權利。

接著，中華文化促進會文旅創新工作委員會在當天傍晚發布官方聲明為阿丘澄清指出，正式明確邱孟煌（阿丘）是該工委會正式任職的副主任，其參與本工委會主辦、發起的各類文化公益活動，均屬於履職範圍內的正常工作行為，不存在任何冒用機構名義、虛假背書的情況。

聲明並指此次不實輿情，是桂林市中華文化促進會相關工作人員未全面核實事實、未向該工委會及總會求證、未與當事人本人核實，屬於嚴重工作疏漏。桂林市中華文化促進會已主動刪除官方公眾號不實公告。

10月1日晚，桂林文促會緊急撤回此前打假阿丘聲明，並在晚間再發聲明向阿丘「誠懇致歉」，指該會在未全面核實事實、未向活動主辦方和相關當事人核實的情況下，向社會發布了打假公告，向相關活動主辦方及邱孟煌誠懇致歉。該會已啟動內部問責。

桂林文促會從「嚴正聲明」到「誠懇致歉」，48小時打假大反轉，引發大批網友質疑l：「上午通報，下午就反轉打臉……這麼草台班子的麼」。有評論認為，桂林文促會理直氣壯、指名道姓的打假，儼然「央視」立場自居，必須究責。

桂林市中華文促會成立於2011年5月，是由桂林市熱心中華文化的個人、單位、集體自願結成的全市性、非營利性的社會組織。該會業務主管單位為桂林市文化廣電和旅遊局。

邱孟煌曾任中央電視台主持人，因主持「社會記錄」、「共同關注」等節目為觀眾熟知。2009年央視新聞頻道改版，其節目被撤，阿丘曾自稱「下崗」，其後回應稱是開玩笑，只是暫時沒有節目安排。

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動時，且擅自使用「央視」及「中...
前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動時，且擅自使用「央視」及「中華文化促進會」的名義展開宣傳及為活動做信用背書，被公告打假。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他被指在收費活動宣傳中擅自使用「央視」及「中華文化促進會」名義，替活動增加信用背書，因而遭桂林市中華文化促進會發布聲明打假。

  • 因中華文化促進會文旅創新工作委員會澄清，阿丘是正式任職副主任，屬履職參與活動；桂林文促會未先核實即發公告，遂撤回並致歉。

  • 因為桂林文促會從嚴正聲明到誠懇致歉前後不到48小時，出現明顯反轉，讓外界質疑其打假草率、流程失當，甚至有人批評像「草台班子」。

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