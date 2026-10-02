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男爬動車頂遭電擊 衣服燒焦卻存活 目擊者：根本閃電俠

中國新聞組／北京2日電
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一名男旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。（視頻截...
一名男旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柳州站一名男旅客爬上D1884次列車車頂遭高壓電擊。
  • 重點二：事發後男子衣服燒焦墜落站台，送醫急救後暫無生命危險。
  • 重點三：D1884次列車因此延誤，事故原因與男子動機仍在調查。

AI摘要

文章摘要整理：

十一長假首日，柳州站一名男旅客擅自爬上D1884次列車車頂，遭架空接觸網高壓電擊後墜落，經送醫搶救暫無生命危險，列車一度延誤後恢復行駛。

十一長假首日，一名男性旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。官方通報稱，該旅客經送院搶救後暫無生命危險。目前無法得知該男子動機為何。

影片顯示，該名男子躺在車頂上，身上冒出火光，身體曾有輕微震動、右手舉起，背景傳來一陣電擊聲。有目擊者稱看到列車高壓線冒火花，網民則驚呼表示，「衣服都燒沒了，居然沒事」、「數萬伏能活下來真是僥倖，根本是閃電俠了」。

綜合媒體報導，涉事列車為D1884次。據中國鐵路12306App顯示，D1884次列車由柳州開往廣州南，原定10月1日中午12時48分開出，疑受本次意外影響有延誤。

柳州火車站通報，10月1日中午12時40分許，一名男旅客突然擅自從停靠柳州站的D1884次列車車廂連接處攀爬至車廂頂部，遭電擊擊暈，墜落至站台。車站立即啟動應急預案，第一時間聯繫120急救中心開展現場救援。

中午12時56分，醫護人員趕到現場為男旅客急救，隨即送往醫院搶救。經搶救，該男子暫無生命危險。事件正在進一步調查處置中。D1884次列車於下午1時21分恢復開行。

男子擅自爬上動車車頂遭電擊墜落，柳州站表示，經搶救暫無生命危險 目擊者稱看到列車...
男子擅自爬上動車車頂遭電擊墜落，柳州站表示，經搶救暫無生命危險 目擊者稱看到列車高壓線冒火花。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 事件發生在10月1日中午、十一長假首日，地點是廣西柳州站。當時D1884次列車正準備開出，男子卻擅自攀爬至車頂，隨後遭高壓電擊。

  • 影片顯示男子躺在車頂上冒出火光，之後被電擊擊暈並墜落至站台。車站立即啟動應急預案，聯絡120到場救援，12時56分送醫搶救，現暫無生命危險。

  • 涉事D1884次列車原定12時48分開出，疑因事故受到影響而延誤，並在下午1時21分恢復開行。至於男子為何爬上車頂，官方表示仍在進一步調查處置。

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