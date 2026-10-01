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女上男下動作過激 49歲男「啪」一聲 陰莖「爆胎」腫成茄子

中國新聞組／北京1日電
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季先生經檢查是陰莖「爆胎」。（取材自南方都市報）
季先生經檢查是陰莖「爆胎」。（取材自南方都市報）

AI摘要

文章摘要整理：

杭州一名49歲男子在夫妻親熱時因動作過激造成陰莖白膜撕裂，延誤就醫後腫成紫茄子，所幸經急診檢查與緊急手術修補後保住功能。

杭州一名49歲男子在夫妻親熱時因動作幅度過大，突然「啪」一聲悶響，下體劇痛，隨後迅速腫脹發紫如「紫茄子」，男子忍著下體撕心裂肺的劇痛，因為又羞又怕，在家硬扛了幾小時，才連夜趕去醫院尋求救治。醫師診斷是右側海綿體白膜局部撕裂伴皮下血腫，第一時間開展緊急修復手術，最終接受緊急手術修補。此事經報導後，網友一片「佩服」聲：快50歲還能和老婆一起興奮到「爆胎」，這身體挺棒的。

據南方日報報導，9月28日，49歲的季先生（化名）在妻子攙扶下艱難走進急診室，面色發白，額頭冒汗，整個人弓著身子，坐也不是，站也不是。「哪兒不舒服？」面對醫師的詢問，他欲言又止，看了眼身邊的妻子，說：「下面……突然很痛，腫起來了。」

妻子紅著臉說，幾個小時前，夫妻倆正在親熱，情到濃時，動作幅度大了些，突然「啪」的一聲悶響，季先生感到下體一陣撕心裂肺的劇痛，痛得蜷縮，冷汗直冒。不一會兒，局部紅腫了起來，兩人又羞又怕，不敢就醫，在家硬扛了幾小時，眼看下體腫大的像個紫茄子，症狀愈來愈嚴重，才連夜趕到浙江省中西醫結合醫院尋求救治。

急診科醫師查體發現，陰莖明顯腫脹、皮下大片淤血、偏向一側，壓痛劇烈，初步判斷為陰莖海綿體損傷，俗稱「陰莖骨折」。立馬安排季先生進行陰莖專項超聲檢查，超聲影像清晰顯示：患者陰莖右側白膜正常的光滑連續結構被打破，出現局部連續性中斷，存在明確的撕裂缺損口；同時皮下及海綿體周圍可見不規則低回聲區，提示局部皮下血腫形成。

好在掃查後確認，患者無大範圍組織撕裂、無尿道斷裂、無大血管破裂出血，最終精準確診為右側海綿體白膜局部撕裂伴皮下血腫。泌尿外科秦勇主任團隊第一時間為患者開展緊急修復手術，清理皮下淤積血腫，對白膜撕裂缺損部位進行精細縫合修補，最大程度還原陰莖正常解剖結構，保護海綿體及尿道功能。術後需禁慾數月恢復。

醫師解釋，陰莖勃起時，海綿體內的血管竇大量充血，此時白膜被撐得高度緊張，厚度變薄，如果這時候受到強烈的外力作用，白膜就可能「嘭」地破裂。醫師做了個比喻：這不是骨頭斷了，更像是輪胎過度充氣後「爆胎」。

網友則對季先生和季太太一片「佩服」聲：「這個新聞，最讓我佩服的，就是快50歲的男性，還能和老婆一起興奮到『爆胎』」、「49歲了！他們真能玩，玩出事啦，還真能忍，佩服佩服」，「這身體，在這個年齡，挺棒的」，「坐折了，就這麼直白」，「這老婆這麼猛」，「年紀大了果然做什麼都心酸」。

精華 FAQ

  • 他在與妻子親熱時，因動作幅度過大，當場聽到「啪」一聲悶響，隨即出現下體劇痛、腫脹與發紫，最後才被送往醫院急救。

  • 檢查顯示他是右側海綿體白膜局部撕裂，並合併皮下血腫，屬於俗稱的陰莖骨折。雖未見尿道斷裂或大血管破裂，但仍需緊急手術處理。

  • 泌尿外科團隊立即清除血腫，對白膜撕裂處精細縫合修補，術後需禁慾數月。醫師也提醒，勃起時白膜緊繃，若受強力外撞就可能發生破裂。

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