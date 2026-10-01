7旬兄弟搶母親20萬遺產 兄膠水封門鎖38次 弟進ICU恐癱瘓

72歲的李老伯躺在康復醫院的病床上，喉管被切開。（取材自看看新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 上海72歲兄弟因母親20萬元遺產爭執多年，大哥反覆堵門、毆打弟弟卻多次免拘，最終在開庭前衝突中致弟弟重傷，恐終身癱瘓。

上海72歲李老伯與哥哥因母親留下的20萬元（人民幣，下同）遺產 反目，李老伯的哥哥多次上門騷擾，以膠水封住弟弟家鎖眼、灌髒水、甚至拿木棍打弟弟頭部，都因其年過七旬，依據當時「治安管理處罰法」未執行拘留。李老伯將哥哥告上法院，開庭前一天，又因和找上門的哥哥發生激烈爭執滾落樓梯，恐終身癱瘓，警方直到這時才依新法將其哥哥控制。

據看看新聞Knews報導， 李老伯之前表示，母親生前與他共同生活，多年前老房動遷，母親分得70多萬元補償款。晚年母親住院三年，醫藥費花去50萬後只剩20萬。母親立下公證遺囑，將這20萬全部留給李老伯。2023年母親去世後，大哥要求分15萬，李老伯認為這20萬應拿出來由兄弟姊妹五人平分，但大哥不肯善罷甘休。

李老伯的大哥多次上門騷擾。（取材自看看新聞）

從2025年5月開始，李老伯的大哥多次上門，用膠水堵住弟弟家的鎖眼，從門縫灌入黑臭液體。李老伯說，門鎖被堵過38次，每次都要請鎖匠更換鎖芯，他多次報警，但大哥已年過70，警方說，依據當時的治安管理處罰法，70周歲以上的違反治安管理行為人，原則上不執行行政拘留。

2025年12月22日，李老伯在回家路上被哥哥尾隨，哥哥用木棍砸向他的頭部，頭皮裂開一道近10厘米長的傷口，在醫院縫了八針。李老伯要求警方以故意傷害立案，警方受理後鑑定為輕微傷，對哥哥作出行政拘留14日、罰款900的行政處罰。但同樣因為大哥已超過70歲，依法不予執行行政拘留。

今年7月，李老伯把哥哥告上法庭，要求賠償此前多次上門騷擾、堵門鎖乃至毆打造成的經濟損失。7月8日，就在開庭前一天，哥哥再次來到弟弟家門口，兩人發生激烈爭執，從樓梯滾落，李老伯直接進了ICU，醫師診斷共有11項傷情：腦挫傷、顱骨骨折、創傷性硬腦膜下血腫、創傷性硬腦膜外血腫、創傷性蜘蛛網膜下腔出血、顱腔積氣、頭皮裂傷、肋骨骨折、肺挫傷、鎖骨骨折、胸骨骨折。

案發後，李老伯的大哥被公安機關控制。如今，李老伯躺在病床上，喉管被切開，無法說話，偶爾睜開眼睛似乎還能認出女兒，但醫師已經明確告知：即便醒來，他也大概率終身癱瘓、生活不能自理。

李老伯女兒李女士剛結束一段不愉快的婚姻，月收入僅四五千元，父親住院至今已花費約27.8萬元，全部由她墊付，而父親昏迷，她不知道父親銀行卡的密碼，也不清楚父親到底有多少資產。李女士已申請法律援助。

李女士表示，她聽說大伯的女兒稱父親有精神病，並替父親申請做精神鑑定，她擔心對方以此逃脫法律制裁。

不過律師表示，即便鑑定為限定刑事責任能力，仍要接受刑事處罰。