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成都大學書記15萬字著作涉抄襲 校方：學術不端 免職

中國新聞組／北京1日電
成都大學音樂與舞蹈學院教授曾勤被指學術著作涉嫌抄襲，遭免職。(取材自觀察者網/中...
成都大學音樂與舞蹈學院教授曾勤被指學術著作涉嫌抄襲，遭免職。(取材自觀察者網/中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院官網截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

成都大學通報，教授曾勤被查出專著與論文存在多處學術不端，已遭免職、撤銷職稱並限制相關資格36個月。

中國成都大學音樂與舞蹈學院黨委書記、教授曾勤被指15萬字學術著作涉嫌抄襲。校方日前表示，對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組調查，9月30日發布情況通報稱，曾某學術不端，予以免去其音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷其正高級專業技術職務任職資格，取消其科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此進行立案審查。

綜合微信公眾號「成都大學」、觀察者網報導，成都大學9月30日通報指出，經校內外專家組成的調查組核查，曾某專著「高校音樂教學探究」存在多處段落與他人著作重合、引文標注不規範及標注不實等科研失信情形；其兩篇英文論文則存在引用與論文無關文獻的科研失信情形，上述情形構成學術不端。

成都大學表示，依據相關規定，決定免去曾某音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷其正高級專業技術職務任職資格，並取消其科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，同時將其記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此立案審查。

成都大學表示，將以此為鑑，加強師生科研誠信教育及科研作風建設，並持續營造學術環境。

據此前中國新聞周刊報導，曾勤所著「高校音樂教學探究」2022年7月由吉林人民出版社出版，共158頁、約15萬字。媒體比對發現，書中多處內容與他人此前出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標注出處；曾勤同年發表的兩篇英文論文，也被指存在引文與參考文獻不對應等問題。

成都大學9月1日曾發布通報稱，已成立調查組展開調查，並將根據調查結果嚴肅處理。此次最新通報則公布調查結果及處理決定。

學院黨委書記著作被指抄襲，成都大學通報指其學術不端，予以免職。(取材自觀察者網)
學院黨委書記著作被指抄襲，成都大學通報指其學術不端，予以免職。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 校方調查指出，其專著《高校音樂教學探究》有多處與他人著作重合、引文標注不規範及標注不實；兩篇英文論文則存在引用與論文無關文獻等問題，合併構成學術不端。

  • 成都大學決定免去曾勤音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷其正高級專業技術職務任職資格，並取消其科研申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級及評獎評優等資格36個月。

  • 成都大學表示將以此為鑑，加強師生科研誠信教育與科研作風建設，持續營造良好學術環境；同時，駐校紀檢監察組已對此案立案審查，顯示校方將從嚴處理。

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