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「讓我踹一腳」…推餐車碰男乘客手肘被逼下跪 東航：空姐受驚嚇

中國新聞組／北京1日電
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空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）
空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

東航合肥飛大連航班上，空姐推餐車碰到男乘客手肘後雖多次道歉，仍引發衝突與網路熱議，航空公司事後介入處理並強調保護員工。

一名網友日前發布一段機艙內的短片，一名空姐推餐車時不慎碰到男子手肘，雖已道歉，對方仍不滿，甚至要求踹空姐一腳；「空姐下跪事件」引發關注，中國東方航空9月30日發布通報，稱乘務員受到驚嚇，已第一時間對當事乘務員進行心理疏導與關懷支持，目前已恢復正常工作，並將協同相關方全面復盤取證。

張先生表示，他28日晚9時許搭乘合肥飛往大連的航班，途中拍下這一幕。他稱，當時空姐跪了「兩、三次」，而且持續了一段時間。影片發布後迅速引發關注，他的手機甚至「電話被打爆了」，因此刪除了相關影片。

29日一個微信公眾號也發布「空姐下跪」文章，引述群聊及同機旅客說法披露更多細節；稱涉事男子認為餐車是鐵製，碰撞力道很重，要求乘務員道歉。乘務員道歉後，男子仍認為道歉太遲，並在客艙內情緒激動。乘務長隨後前來安撫並道歉，但男子據稱提出要求：「要不妳讓我踹一腳。」

東航30日發布情況說明稱，28日合肥至大連航班上，乘務員推餐車提供飲料時，因旅客處於睡眠狀態，不慎與其手肘發生碰觸。乘務員當即多次致歉並查看旅客狀況，但旅客情緒激動，使用粗俗過激言語，並出現威脅腳踢乘務員、要求落地後陪同就醫等言行，乘務員受到驚嚇。

東航表示，為維護飛行安全及客艙秩序，乘務長、安全員迅速介入。航班落地後，醫護人員檢查旅客未發現明顯外傷或腫脹，旅客拒絕地面人員陪同送醫，自行離開。公司已對涉事乘務員進行心理疏導及關懷支持，目前已恢復正常工作。

綜合極目新聞、中國藍新聞、紅星新聞報導，事件也引發航空業界對乘務員權益與服務過程中「個人尊嚴」界線的討論，資深機長陳建國認為，航空公司有責任保護員工，不應以犧牲個人尊嚴和利益來開展工作。

一名在東航工作多年的資深空乘人員表示，類似餐車碰觸乘客的意外情況有相應SOP流程，通常由乘務員先道歉，情況複雜時由乘務長介入，並可視情況提供升艙、積分、代金券或賠款等補償。

另有拍攝事件影片的同機乘客表示，自己曾因影片受到大量電話聯繫，並遭自媒體錯誤指稱為涉事旅客。相關平台後續已處理不實資訊。

空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）
空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 事發於東航合肥飛大連航班，空姐推餐車提供飲料時，因旅客在睡眠中不慎碰到其手肘。雖然乘務員立刻多次道歉並查看狀況，仍引發對方強烈不滿。

  • 東航表示，乘務長與安全員已迅速介入維持秩序，航班落地後也安排醫護檢查旅客，未見明顯外傷。公司則對涉事乘務員提供心理疏導與關懷支持，並恢復正常工作。

  • 事件不僅牽涉乘客與空服員的衝突，也讓外界關注服務過程中如何劃定個人尊嚴與工作要求的界線。業界人士認為，航空公司有責任保護員工，而非要求員工承受過度羞辱。

東方航空 東航 微信

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