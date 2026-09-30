氣不過… 8元香菜遭僅退款 商家開車千里花費1000元取回

一份僅售8.59元的香菜，竟引發了一場跨越千里的維權行動。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一份8.59元香菜被買家以品質不符申請僅退款，徐州商家朱先生不惜開車千里赴上海取回，事件也再度引發外界對平台售後機制與賣家權益的討論。

一份售價8.59元人民幣(約1.28美元)的香菜，買家以「香菜大小不符合、太老了」為由申請「僅退款」，拒絕退回商品。江蘇徐州商家朱先生驅28日親自開車前往上海取回香菜，往返油費及過路費約1000元人民幣，遠超過香菜本身的價格。但商家爭的是八元，更是經營者的合法權益。

封面新聞報導，朱先生表示，買家26日收到香菜後，以品質太老為由申請退款，但未將商品退回。他對此感到不滿，決定親自前往上海取回。雖然這趟行程在經濟上並不划算，但他表示，「如果不拿回來，心裡那口氣順不下去」。

據悉，朱先生抵達上海後，發現買家是一名80多歲老人，香菜仍完好放在冰箱內。雙方溝通後，朱先生取回香菜離開，沒有發生進一步衝突。

事件曝光後，「僅退款」機制再次受到討論。許多網民與業界人士指出，這並非單純的經濟帳，而是商家對電商 平台「僅退款」機制長期傾斜消費者、忽視賣家權益的無聲抗議。

報導說，對於生鮮及低價商品而言，退貨可能涉及較高運費，因此部分平台設有「僅退款」處理方式，但商家與消費者如何認定商品是否符合約定，也容易產生爭議。

今年2月施行的「網絡交易平台規則監督管理辦法」規定，平台不得強制商家承擔「退款不退貨」責任。相關規定實施後，多家電商平台也陸續調整售後機制。

報導指出，朱先生希望平台增設「給顧客評分」的功能，聽起來是氣話，背後卻是一個樸素的訴求：讓交易雙方都有說「不」的權利。八元的香菜，跑上千公里去取，光是油費都夠買幾百斤香菜。商家算得清楚這筆帳，但他真正想要爭取的，是平台規則的邊界與經營者本該擁有的合法權益。