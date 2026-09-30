網傳京大一生冒充缺課師 操作AI技驚全場 卻因這件事露餡了

AI摘要 文章摘要整理： 北京一所高校的公共選修課上，大一新生在老師缺席時臨時接手講課，靠AI與自身經驗完成一小時授課，事後因身分曝光引發兩極討論。

近日，一則「大學生替缺課老師講課一小時」的討論在社群平台引發熱議。據網路訊息指出，北京某知名電腦類高校的一門「智慧行銷」公共選修課上，由於任課教師連續兩節課未到場，導致課堂一度陷入無人管理的狀態。令人意外的是，一名大一新生竟主動登台「接手」講桌，不僅利用生成式AI工具快速製作出邏輯嚴密的簡報，更結合自身的創業經歷講滿一小時，全程未被在場學生識破，堪稱現實版「貓鼠遊戲」。

據了解，該名學生在發現老師缺席後，並未選擇離開或各自滑手機，而是決定站上講台充當講師。他利用AI工具迅速梳理出課程重點與教學架構，並結合自己高三畢業後的實際創業經驗進行案例拆解。講課過程中，他口條清晰、節奏流暢，甚至展現出極強的控場能力。課堂氣氛相當融洽，台下學生不僅聽得津津有味，還有人主動上前遞水、索取課件，甚至紛紛加入他臨時建立的課程交流群。

這場無縫接軌的「代課秀」最終因一張朋友圈動態而曝光。課後，有學生加了他的微信 ，意外發現他在個人頁面上曬出的「18歲生日」照片，大家這才驚覺剛剛在講台上侃侃而談的「老師」，居然是一名才剛入學的大一新生。消息傳開後，立即在網路上引發廣泛議論。

事件曝光後，網路輿論呈現兩極化反應。讚賞者認為，該名學生臨場反應極佳、表達能力與組織能力突出，展現了當代大學生靈活運用AI工具的能力，甚至有網友調侃「畢業後可直接留校任教」。然而，也有不少理性聲音指出，雖然該生個人能力出色，但冒充教師授課已觸及教學秩序與誠信底線，不應僅因過程具戲劇性而被過度美化。

此外，該事件也揭露了高校教學管理的潛在漏洞。許多網友質疑，任課教師連續缺課為何未及時安排補課或代課？高校的教學巡查機制是否落實？若一門大學課程可隨意由學生登台替代，反映出部分通識選修課的品質與教學監督仍有待加強。截至目前，相關學校尚未對此事件發布官方通報與處理結果。