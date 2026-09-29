珠海13歲少年獨居「滿屋發霉」 父母失聯…房東收不回房子

廣東珠海一名租屋客將未成年的孩子單獨留在家裡，屋內衛生環境極差。（取材自微博）

廣東珠海一名租屋客長期拖欠房租並且失聯，卻將一名未成年的兒子獨留在租屋處居住。租屋內衛生環境極差，瀰漫著濃厚的發霉味，洗手槽裡也生了一層厚厚的霉菌。房東與相關政府單位反映，卻被告知因屋內有未成年人、孩子也有固定獲得生活費，所以無法介入。

瀟湘晨報報導，珠海房東馬女士表示，這名租客 長期拖欠租金 並失聯，出租屋內只剩下其未成年的兒子居住。孩子當初被留在屋內時年僅12歲，如今已13歲，期間長時間無人照顧，房屋內因缺乏打理而瀰漫霉味，洗手槽也覆蓋一層厚厚的霉菌。

馬女士說，租客的孩子父母均未長期陪伴，母親偶爾到住處停留後便離開。由於房屋遭欠租，馬女士希望收回房屋，但因屋內有未成年人居住，處理過程陷入困境。

據馬女士說，相關案件法院已作出判決，但執行過程並不順利。她表示，執行局工作人員曾告知，因屋內有未成年人單獨居住，無法強制執行，並要求她自行聯絡孩子母親。

記者聯繫香洲區灣仔社區，工作人員表示，孩子目前身體及精神狀況良好，但已經沒有繼續上學。社區曾就孩子失學問題向學校反映，也持續跟進相關情況，並曾聯絡孩子母親，但對方以家庭及私人事務正在進行法律程序為由，拒絕政府部門介入。

社區工作人員表示，孩子目前仍有監護人，且父親每月固定提供約3000至5000元人民幣生活費，因此從社區層面難以啟動兜底救助措施。社區已多次上門協調，從今年3月持續處理至今，但始終未能解決。

工作人員說，相關情況已向上級部門反映，問題主要在於孩子雖長期獨居且已失學，但法律上的監護關係仍然存在，民政等部門目前難以直接介入處理。

截至目前，珠海市香洲區人民法院執行局尚未就相關情況接受媒體採訪。

許多網友看了新聞也表達憂心，「這是什麼陰間新聞，房東遇到這家子也是倒了八輩子了霉了，難道派個未成年人進去住著就等於是這個房子是他們的嘛？」，「給錢≠盡到監護責任啊」，「13歲還只是個半大孩子，沒人教打掃、沒人照顧，長期待在滿是霉菌的房間裡，對呼吸道傷害很大，輟學獨居更是耽誤一輩子」。