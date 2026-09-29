我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

陝西男醉駕碾壓女教師 拖行5.9公里致死 燒記憶卡再沖走

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
薛姓女教師生前照片。（取材自大眾網）
薛姓女教師生前照片。（取材自大眾網）

陝西白河縣一名女教師2024年4月29日晚返家途中，先後遭兩輛車撞擊、碾壓，第二輛車更將她捲入車底拖行5.9公里，最終死亡。案件原先涉及交通肇事、包庇等罪名，最新進展顯示，涉案5人目前均已因涉嫌故意殺人被提起公訴。檢方認為，5人共同飲酒後明知發生碾壓事故，仍未報警，且明知車底有人仍駕車強行通過減速帶，導致薛女遭擠壓形成致命傷。

海報新聞報導，2024年4月29日晚8時40分許，劉某駕車將同向行走的薛女撞倒並碾壓，隨後減速靠右停車，下車查看並報警。事發後不到8秒，肖某酒後超速駕車駛來，車上另載薛某、劉某、屈某、趙某，5人當天共同聚餐飲酒。肖某駕車再次碾壓薛女，並將她捲入車底後駛離現場。

起訴書記載，車輛碾壓薛女後，肖某曾說「好像是個人」，並減速準備停車，但坐在副駕駛的薛某卻說「不要停，趕快走」。肖某因此繼續開車，薛女被捲在車底拖行。車輛行至十天高速白河引線紅石河隧道紅綠燈處，肖某、薛某分別放下遮陽板，拔掉行車記錄器記憶卡及電源。

據報導，晚上9時0分39秒，車輛拖行5.9公里後，被卡在白界路轅門小學門前的減速帶處。肖某倒車、前進均無法通過，遂讓同行人員下車查看。劉某、屈某先後發現車底有一隻腳。肖某準備下車時，劉某再次告知「不用下車看，確實有個人」，肖某隨後讓劉某上車，並駕車強行越過減速帶，薛女身體於9時1分55秒掉落在減速帶南側。

薛姓女教師被拖行5.9公里後的案發第二現場。（取材自上游新聞）
薛姓女教師被拖行5.9公里後的案發第二現場。（取材自上游新聞）

之後，薛某再次安排劉某聯絡同事柴某、趙某前來開車。當晚9時3分14秒至9時9分37秒，劉某連打3通電話催促兩人。9時14分許，柴某搭乘趙某駕駛的車輛抵達後，薛某、劉某先後勸兩人「頂包」。趙某拒絕，柴某同意，但其後在事故處理時被交警識破。

4月30日上午，肖某、劉某、柴某返回白河養護中心後，5人在屈某宿舍內商議，每人出資2萬元人民幣（約2979美元），試圖透過肖某關係更換酒精檢測血樣，但最終未能找到相關途徑。5月4日，肖某、薛某在肖某宿舍衛生間內，用打火機燒毀肇事車輛行車記錄器記憶卡，再從下水道沖走。

報導指出，司法鑑定顯示，薛女遭受嚴重顱腦及胸部損傷。鑑定認為，第一次碰撞造成的損傷尚不足以迅速致死，第二次事故才是死亡主要因素。薛女被拖行至減速帶前，尚未形成嚴重開放性顱腦損傷；車輛行至減速帶時，車底與減速帶形成狹窄空間，加上車輛移動產生擠壓、剪切力，造成顱骨崩解、腦組織外溢，形成絕對致命傷並導致死亡。

檢察院認為，5人共同飲酒後仍讓肖某駕車，明知發生碾壓他人的交通事故卻未報警，在車輛被減速帶卡住且明知車底有人後，仍讓肖某駕車載人強行駛離，最終造成薛女死亡。檢方認定，薛某、肖某為主犯，劉某、趙某、屈某為從犯，5人的行為涉嫌構成故意殺人罪。

受害者家人在案發現場祭拜 。（取材自上游新聞）
受害者家人在案發現場祭拜 。（取材自上游新聞）

精華 FAQ

  • 女教師返家途中先遭第一輛車撞倒輾壓，隨後第二輛酒駕車又將其捲入車底拖行5.9公里，最後因嚴重顱腦與胸部損傷死亡，案件目前已進入起訴階段。

  • 檢方認為5人共同飲酒後仍讓駕駛上路，明知發生輾壓事故卻不報警，且知道車底有人仍強行駛離並跨越減速帶，主觀上已顯現放任死亡結果發生。

  • 報導指眾人曾商議以每人出資2萬元企圖更換酒精檢測血樣，事後又有人燒毀行車記錄器記憶卡並沖入下水道，另外還曾找人頂包，但最終被交警識破。

上一則

落實川習會元首共識 中美農業工作組年前首會

下一則

打破義大利製造傳統 Gucci推新款鞋 標「中國製造」

延伸閱讀

新北男陳屍公車3天 司機清晨未發現照常發車 乘客見蜷曲狀嚇壞　

新北男陳屍公車3天 司機清晨未發現照常發車 乘客見蜷曲狀嚇壞　
華人留學生西木區買菜 返家途中遭持槍搶劫

華人留學生西木區買菜 返家途中遭持槍搶劫
3中國女在泰應徵「娛樂陪侍」 遭誘騙囚禁性侵 1女被拴鐵鏈

3中國女在泰應徵「娛樂陪侍」 遭誘騙囚禁性侵 1女被拴鐵鏈
夫疑妻出軌 連兩晚施暴致死 子女出具諒解書求輕判有用嗎？

夫疑妻出軌 連兩晚施暴致死 子女出具諒解書求輕判有用嗎？

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查