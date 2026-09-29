陝西男醉駕碾壓女教師 拖行5.9公里致死 燒記憶卡再沖走

薛姓女教師生前照片。（取材自大眾網）

陝西白河縣一名女教師2024年4月29日晚返家途中，先後遭兩輛車撞擊、碾壓，第二輛車更將她捲入車底拖行5.9公里，最終死亡。案件原先涉及交通肇事、包庇等罪名，最新進展顯示，涉案5人目前均已因涉嫌故意殺人被提起公訴。檢方認為，5人共同飲酒後明知發生碾壓事故，仍未報警，且明知車底有人仍駕車強行通過減速帶，導致薛女遭擠壓形成致命傷。

海報新聞報導，2024年4月29日晚8時40分許，劉某駕車將同向行走的薛女撞倒並碾壓，隨後減速靠右停車，下車查看並報警。事發後不到8秒，肖某酒後超速駕車駛來，車上另載薛某、劉某、屈某、趙某，5人當天共同聚餐飲酒。肖某駕車再次碾壓薛女，並將她捲入車底後駛離現場。

起訴書記載，車輛碾壓薛女後，肖某曾說「好像是個人」，並減速準備停車，但坐在副駕駛的薛某卻說「不要停，趕快走」。肖某因此繼續開車，薛女被捲在車底拖行。車輛行至十天高速白河引線紅石河隧道紅綠燈處，肖某、薛某分別放下遮陽板，拔掉行車記錄器記憶卡及電源。

據報導，晚上9時0分39秒，車輛拖行5.9公里後，被卡在白界路轅門小學門前的減速帶處。肖某倒車、前進均無法通過，遂讓同行人員下車查看。劉某、屈某先後發現車底有一隻腳。肖某準備下車時，劉某再次告知「不用下車看，確實有個人」，肖某隨後讓劉某上車，並駕車強行越過減速帶，薛女身體於9時1分55秒掉落在減速帶南側。

薛姓女教師被拖行5.9公里後的案發第二現場。（取材自上游新聞）

之後，薛某再次安排劉某聯絡同事柴某、趙某前來開車。當晚9時3分14秒至9時9分37秒，劉某連打3通電話催促兩人。9時14分許，柴某搭乘趙某駕駛的車輛抵達後，薛某、劉某先後勸兩人「頂包」。趙某拒絕，柴某同意，但其後在事故處理時被交警識破。

4月30日上午，肖某、劉某、柴某返回白河養護中心後，5人在屈某宿舍內商議，每人出資2萬元人民幣（約2979美元），試圖透過肖某關係更換酒精檢測血樣，但最終未能找到相關途徑。5月4日，肖某、薛某在肖某宿舍衛生間內，用打火機燒毀肇事車輛行車記錄器記憶卡，再從下水道沖走。

報導指出，司法鑑定顯示，薛女遭受嚴重顱腦及胸部損傷。鑑定認為，第一次碰撞造成的損傷尚不足以迅速致死，第二次事故才是死亡主要因素。薛女被拖行至減速帶前，尚未形成嚴重開放性顱腦損傷；車輛行至減速帶時，車底與減速帶形成狹窄空間，加上車輛移動產生擠壓、剪切力，造成顱骨崩解、腦組織外溢，形成絕對致命傷並導致死亡。

檢察院認為，5人共同飲酒後仍讓肖某駕車，明知發生碾壓他人的交通事故卻未報警，在車輛被減速帶卡住且明知車底有人後，仍讓肖某駕車載人強行駛離，最終造成薛女死亡。檢方認定，薛某、肖某為主犯，劉某、趙某、屈某為從犯，5人的行為涉嫌構成故意殺人罪。

受害者家人在案發現場祭拜 。（取材自上游新聞）