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月餅禮盒寄錯人、只賠20元散裝桃酥 Tiffany爆公關危機

中國新聞組／北京29日電
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Tiffany中秋月餅禮盒。（carousell網頁截圖）
Tiffany中秋月餅禮盒。（carousell網頁截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

Tiffany中國成都門市因中秋月餅誤寄、售後敷衍與平價補償失當，激怒高消費客戶並引發網路輿論風暴，品牌信任與公關處理能力遭到質疑。

知名奢侈品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）近期在中國爆發嚴重公關危機。一名在成都太古里門市十餘分鐘內消費逾20萬元人民幣(約2.9萬美元)的大客戶，因品牌承諾的中秋月餅禮盒處理不當，加上售後態度冷漠與補償失當，將經歷公開至社交平台後引發輿論海嘯。

事件起因於今年9月初，該專櫃銷售人員主動聯繫顧客，表示將寄送中秋月餅禮盒。因顧客當時身在國外，遂提供國內地址由家人代收。然而直到中秋節當天家人仍未收到，經顧客主動詢問，銷售才承認因失職將禮盒「錯寄給其他客人」，事前完全未主動告知，僅輕描淡寫地稱「下次再補」。

面對品牌方的敷衍，顧客於小紅書發文吐槽。豈料銷售人員與專櫃副店長未正面解決問題，反而頻繁致電並發送AI生成的致歉信，以高密度騷擾方式要求刪帖，遭顧客拒絕。更引爆網民怒火的是，銷售人員隨後購買了當地人均約20元的散裝平價宮廷桃酥作為補償。這種與顧客消費金額及奢侈品牌定位極不對稱的處置，被顧客指為「羞辱式補償」，批評品牌方毫無誠意與尊重。

危機隨後進一步升級。顧客拒絕刪帖後，其小紅書帳號出現登入受限、貼文展示異常等狀況，引發外界強烈質疑品牌方是否向平台施壓壓制負面輿論。雖然目前尚無確切證據證實帳號受限與Tiffany直接相關，平台亦未公開說明原因，但相關爭議已迅速蔓延至微博等各大社交平台，將事件熱度推至頂峰。

面對愈演愈烈的輿情，Tiffany中國零售團隊負責人於9月28日發送電子郵件向顧客鄭重致歉，表示高度重視並已列為優先處理事項，承諾進行內部核查。然而，因顧慮個人住址等隱私安全，顧客目前僅選擇透過微信溝通，並要求品牌方完整交代月餅被私轉的原因及具體補救方案，雙方至今仍處於缺乏實質進展的僵局。

市場分析人士指出，高端奢侈品牌的高溢價主要來自極致的服務品質與品牌認同。本次事件中，銷售私下轉送禮禮品、事後用平價桃酥敷衍、甚至以騷擾方式強求刪帖，一連串粗躁處置將微小的物流失誤演變成嚴重的品牌信任危機。如何在危機中展現真心尊重、維繫VIP顧客的信任，已成為高端品牌亟需檢討的課題。

Tiffany高端奢侈品的體面，被一盒中秋月餅徹底打碎。圖為對話截圖。（取材自微...
Tiffany高端奢侈品的體面，被一盒中秋月餅徹底打碎。圖為對話截圖。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 起因是一名在成都門市消費逾20萬元人民幣的客戶，原本期待收到品牌承諾的中秋月餅禮盒，卻在中秋當天才發現被錯寄給他人，且事前未被主動告知。

  • 銷售與副店長沒有正面解決問題，反而頻繁致電、發送AI生成致歉信要求刪帖，之後還以20元左右的散裝桃酥作為補償，手法被認為敷衍且帶有羞辱感。

  • 因為爭議不只在物流失誤，而是延伸到售後態度冷漠、補償失當與疑似施壓壓制輿論，讓高端品牌應有的尊重與服務形象受損，輿情也迅速擴散。

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