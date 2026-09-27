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涉虐死網紅犬「小寶」 千萬粉絲訓狗師敗訴 判賠1金額

中國新聞組／北京27日電
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訓狗師潘宏因「小寶」等網紅犬死亡事件陷入爭議，遭「小寶」主人李女士提告侵犯名譽權...
訓狗師潘宏因「小寶」等網紅犬死亡事件陷入爭議，遭「小寶」主人李女士提告侵犯名譽權，案件經二審判決須置頂道歉並賠償1萬1119元。 （取自都市快報橙柿互動）

廣受關注的訓狗師潘宏「虐狗」糾紛迎來終審判決。濟南市中級人民法院判令，潘宏須在抖音帳號置頂向「小寶」主人李女士道歉，並賠償律師費、差旅費等共1萬1119元（人民幣，下同）。

李女士飼養的薩摩耶犬「小寶」因出現情緒異常、咬人等情況，被送往潘宏的訓狗基地。期間，潘宏多次發布訓狗影片，「小寶」與「艾特」、「神舟」等犬隻，「小寶」因此成為網紅犬。

不過，約兩個月後，「小寶」在基地內遭大型犬咬死，「艾特」、「神舟」也先後死亡，引發外界對潘宏訓狗方式的質疑，相關事件讓他陷入「虐狗」輿論風波。

李女士表示，潘宏曾在粉絲群發布語音，講述「小寶」死亡經過，部分言論導致她持續遭到網友謾罵、侮辱。她於2025年2月27日提起訴訟，要求潘宏在公開平台賠禮道歉，並賠償119元精神損失費，以及律師費、差旅費1萬1000元。

一審法院認定，相關影片由潘宏製作、發布，且潘宏當庭承認影片中的人就是自己，因此確認「潘宏愛玩狗」帳號與潘宏有關。法院同時認定，相關微信聊天紀錄中的語音內容，與潘宏影片中的說法相符，潘宏也未提出相反證據。

一審法院因此認定潘宏侵犯李女士名譽權，判令他在抖音帳號置頂道歉，並支付119元精神損失撫慰金，但認為律師費、差旅費的請求於法無據，不予支持。

李女士不服判決提起上訴。濟南市中院於2026年8月17日作出終審判決，認為潘宏的侮辱性言論引發大量負面評論及網路暴力，侵犯李女士名譽權；由於律師費、差旅費確實因本案維權產生，應予支持。

法院最終維持置頂道歉及119元精神撫慰金的判決，並判令潘宏在10日內支付李女士律師費、差旅費共1萬1000元，合計賠償1萬1119元。

據此前媒體報導，潘宏是社交媒體走紅的訓狗師，在平台擁有超過千萬粉絲。2024年初，他開始轉向以訓狗為主，網友可將家中難以管教的犬隻送至「潘宏愛玩狗」訓狗園區，但犬隻須具有危險性高、經常咬人等問題。

2025年1月19日，「艾特」在潘宏直播間洗澡時死亡。潘宏當時表示：「我承認自己沒有科學養狗，但是我不承認自己帶貨，也沒有索要禮物。」其後，他在多個平台的帳號清空內容，並下架所有影片。

網紅犬「艾特」曾因潘宏發布的訓狗影片走紅，2025年1月19日在潘宏直播間洗澡時...
網紅犬「艾特」曾因潘宏發布的訓狗影片走紅，2025年1月19日在潘宏直播間洗澡時死亡，引發外界對訓狗方式的質疑。 （取自都市快報橙柿互動）

精華 FAQ

  • 濟南市中級人民法院終審認定潘宏侵害李女士名譽權，要求他在抖音帳號置頂道歉，並支付律師費、差旅費與精神撫慰金，共1萬1119元。

  • 李女士主張，潘宏在粉絲群發布與小寶死亡相關語音，內容引發網友大量謾罵與侮辱，導致她持續受網路暴力，因此提告要求公開道歉並求償。

  • 小寶原本因行為問題被送到潘宏訓狗基地，期間被拍成影片成為網紅犬；但約2個月後在基地遭大型犬咬死，連帶引發外界對其訓狗方式的強烈質疑。

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