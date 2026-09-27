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微電影「關於我妹的最後7天」看哭網友 千萬博主竟偷片

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微電影「關於我妹的最後7天」暴紅。（取材自抖音@沢人）
微電影「關於我妹的最後7天」暴紅。（取材自抖音@沢人）

微電影「關於我妹的最後7天」近日在中國網絡暴紅，上架短短2天獲超過107萬次轉發、434萬次點讚。影片走紅後，原作者「澤人」發現作品遭微博擁有逾千萬粉絲的博主「喜脈洗脈」未經授權搬運，遂發文求助網民維權，事件登上熱搜。「喜脈洗脈」其後刪除影片，並發布道歉聲明。

「關於我妹的最後7天」由澤人團隊自導自演，耗時100多天製作，以偽紀錄片形式呈現一段兄妹故事。影片從輕鬆情節開場，講述妹妹被醫生告知只剩數天生命後，哥哥帶她「逃出」醫院，一起完成願望清單，包括在樹上放電影、排演死亡話劇及慶祝生日。

不過，故事中途出現反轉。妹妹許願時突然流鼻血，觀眾才逐漸發現，所謂出逃旅程其實是哥哥在病房裡為妹妹創作的童話，妹妹從未離開醫院，而且實際上已於第四天離世。影片最後以手術燈光圈及逐漸增強的心電圖聲作結，哥哥問：「妹妹，你聽到了嗎？」留下遺憾。

這部微電影敘事感人，賺人淚水。走紅後澤人團隊卻發現博主「喜脈洗脈」直接搬運作品，且事前未取得授權，於是公開發文求助。

「喜脈洗脈」26日發表道歉聲明，承認未取得授權，並向澤人致歉，同時表示已刪除相關影片，日後將加強內容審核。「喜脈洗脈」並在評論區透露，偷片帶來的收益為5.19元人民幣。

澤人則表示，如果對方沒有透過這條影片獲利，可以接受對方道歉，也不要求賠償，但反問：「盜視頻之前為什麼不主動發消息溝通？」

事件引發網民對自媒體版權問題的討論，「千萬大號更該守住版權底線，原創創作者熬100多天的心血，不能被隨便拿走」、「道歉可以接受，但這件事也給所有自媒體提醒，用素材一定要提前拿到授權」、「原作者格局很大，不索賠，只希望大家尊重原創。」

精華 FAQ

  • 這部微電影以偽紀錄片形式講述兄妹故事，情節反轉強烈、結尾催淚，短時間內獲得大量轉發與點讚，因此迅速爆紅，也引來網民關注與分享。

  • 澤人團隊指出，喜脈洗脈在未取得授權的情況下直接搬運影片，屬於侵權行為；事件曝光後，對方刪除影片並公開道歉，承認未先取得授權。

  • 澤人表示，若對方沒有透過影片獲利，他可以接受道歉，也不要求賠償，但仍質疑對方為何未先聯繫溝通，並希望大家尊重原創與版權。

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