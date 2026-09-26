貴州男借住留觀室痛到自盡 家屬告醫院索賠 法院判了

醫院留觀室內監控記錄下患者自盡經過。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 貴州男工人於溫州就醫後，在留觀室內自縊身亡。

貴州男工人於溫州就醫後，在留觀室內自縊身亡。 重點二： 家屬指控醫院未盡看護責任，求償86萬餘元遭駁回。

家屬指控醫院未盡看護責任，求償86萬餘元遭駁回。 重點三：一審認定屬好意施惠，二審已開庭但尚未宣判。

一名49歲貴州籍男工人在浙江溫州因輸尿管結石劇痛就醫，輸液後獲准在留觀室休息，隨後卻持電線繫頸墜床自盡；家屬控告醫院未盡看護責任索賠86萬餘元（約12.8萬美元)，一審法院以提供休息場所係「好意施惠」判家屬敗訴，案經上訴，溫州市中級人民法院於22日二審開庭，當庭並未宣判。

瀟湘晨報報導，死者妻子魏女士指出，今年1月丈夫因結石劇痛於深夜至溫州當地醫院輸液，一小時後輸完液因疼痛未解請求留觀室休息，不料清晨被發現已窒息身亡。監控顯示患者於深夜近2時以連接儀器的電線套頸自縊，警方調查排除他殺，

魏女士稱，沒發現丈夫事發前有輕生傾向，因此她猜測丈夫可能是因為病痛發作，不堪忍受才選擇輕生。家屬質疑醫院點頭讓患者留觀卻不聞不問，「凡有人去看一眼，他可能都不會死」，魏女士認為醫院存在醫療與管理過錯。

溫州市龍灣區人民法院一審判決駁回原告訴求。

法院認定，輸液結束即醫療行為完成，醫院免費提供場所屬於「好意施惠」，與自殺無民事侵權因果關係；且患者一個半小時內未呼救，尋求救治係自主行為，醫院無專人看管義務。

報導指出，家屬不服上訴至溫州市中級法院，代理律師楊先煌主張，一審法院認定「輸液完畢即診療行為結束」存在錯誤。患者處於劇痛應激狀態非理性自傷，留院觀察期間醫療合約仍存續，醫院不作為構成安全保障漏洞。醫院則答辯稱基層醫療機構客觀上無法防範門診病患深夜自盡，且病歷未記載留觀醫囑，堅稱無過錯並請求駁回上訴。