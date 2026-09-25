梅姨自稱賣娃是「積德做好事」 被拐兒童父親：太無恥

「梅姨」登記照。（取材自觀察者網）

「梅姨」案再有最新進展。被拐兒童申聰的父親申軍良23日透露，本名謝家梅的梅姨落網後認錯態度不佳，甚至認為自己當年販賣孩子是在「積德」、「做好事」，理由是可以幫助無法生育兒子的家庭找到男孩，也能避免孩子被拐後無人購買、最終流落街頭。申軍良得知後怒斥：「從沒見過這麼無恥的人。」

綜合觀察者網、大象新聞、閃電新聞報導，申軍良表示，律師閱卷後告訴他，梅姨認為自己的行為是在幫助孩子找家。她甚至認為，如果孩子被拐後找不到買主，可能會流浪到馬路邊，因此自己是在做好事。

對於這種說法，申軍良難以接受。他回憶，2005年，剛滿周歲的兒子申聰在廣州增城一處出租屋內遭人入室搶走，此後他踏上漫長尋子之路，曾張貼約100萬份尋子啟事，一度甚至「想死的心都有」。

申軍良表示，「她也是母親，怎麼能不知道孩子丟了父母快瘋掉的感覺？」他並認為，如果不是「梅姨」，就不會有這麼多孩子被拐。

申軍良還透露，梅姨曾在獄中托兒子尋找算命先生，詢問自己究竟應該「交代」還是「不交代」，讓他更加氣憤。

對於梅姨把販賣兒童說成「幫孩子找家」的說法，申聰也曾表示不能接受。他認為，梅姨好像是自我認為在做好人好事，實際上是「逃避和狡辯」、「想賴帳」。

在梅姨落網後，申軍良也曾手寫一封長信，準備在開庭時交給她。信中寫道，21年前被「拿著當賺錢工具」的孩子如今已經長大，「我們這些尋找親子家庭永遠忘不了被你改變的人生軌跡，永遠拔不出你親手種下的這根刺」。

據此前報導，出身廣西的梅姨因牽涉「張維平系列拐賣案」為大眾所知，當時張維平因拐賣九名兒童，2021年12月10日由廣東省高級人民法院維持死刑判決。梅姨則於2025年12月在廣州市白雲區落網。