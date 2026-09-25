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茅台護士倒在崗位搶救10天亡 人社局稱不符工傷 網炸鍋

中國新聞組╱北京25日電
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陳佳佳的工牌。(取材自大風新聞)
陳佳佳的工牌。(取材自大風新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

貴州茅台醫院主管護師陳佳佳工作中突發重症搶救10天後去世，人社局因未符合48小時工傷條件而不予認定，家屬與網友質疑制度過於僵硬。

貴州茅台醫院一名30歲的主管護師陳佳佳，於工作崗位突發腦出血，經10天搶救後不幸去世，留下一名八歲兒子。然而，遵義市人社局日前出具《不予認定工傷決定書》，指出其搶救時間超過法定的48小時，不符合工傷認定條件。死者家屬對此結果深感悲痛與無奈，此事隨即引發各界熱議。

據華商報大風新聞報導，事件發生於8月4日下午，陳佳佳在茅台醫院影像科上班時突然劇烈頭痛並嘔吐，同事發現異常後立即將其送往急診與神經外科搶救，診斷為自發性蛛網膜下腔出血及急性腦疝。當天下午經開顱手術後，她一直處於昏迷狀態。直到8月13日轉院至重慶西南醫院時，專家診斷其已達「腦死亡」狀態。家屬無奈於14日將其送回老家，返家僅五分鐘她便停止了呼吸。

事後，遵義市人社局調查認定陳佳佳是在工作過程中突發疾病，但因搶救至第10天死亡，不符合《工傷保險條例》中「在48小時之內經搶救無效死亡」的視同工傷條件，故決定不予認定。母親林女士痛心表示，女兒每年體檢均無基礎疾病，平時工作極為繁重，甚至常在深夜被叫回醫院加班，沒想到「從頭痛到離世短短10天，竟因搶救時間長而無法算工傷。」遵義市仁懷市衛健局則回應表示，目前正按規範妥善處理此事。

陳佳佳曾獲頒「優秀醫務工作者」等榮譽，在抗疫期間曾主動請纓馳援，還因扎針技術精湛被病人親切稱為「陳一針」。知情人透露，她幾年前離婚，生前與交往多年的男友感情深厚，對方在她搶救期間全程守候在ICU外，在其離世後失聲痛哭表示「還沒娶她」。陳佳佳離世後，母親前往她生前工作過的注射室，看著牆角的轉椅含淚撫摸門框，泣不成聲地呼喚女兒，令人動容。

針對此案，法律專家趙良善指出，人社局的決定符現行法律邊界，但建議醫院可透過發放慰問金、負擔喪葬費及資助其未成年兒子完成學業等人文關懷給予善後。付建律師則表示，醫學上認定的腦死亡在法律實踐中常以心跳停止為準，導致家屬易陷入「繼續搶救或爭取工傷」的兩難，建議制度應從單純計算搶救時長，轉向審視疾病是否與高強度工作具因果關係，以符合制度初衷。

女護士陳佳佳。(取材自大風新聞)
女護士陳佳佳。(取材自大風新聞)

精華 FAQ

  • 她在8月4日下午於茅台醫院影像科上班時，突然劇烈頭痛並嘔吐，同事隨即送醫急救，診斷為自發性蛛網膜下腔出血與急性腦疝，之後進行開顱手術仍未恢復。

  • 人社局認定她是在工作中突發疾病，但依《工傷保險條例》視同工傷需在48小時內經搶救無效死亡；陳佳佳是搶救第10天才去世，因此被判定不符合條件。

  • 外界質疑工傷認定過度依賴搶救時長，忽略疾病與高強度工作的關聯。法律專家則建議醫院提供慰問金、喪葬費與子女教育協助，作為善後與人道補償。

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