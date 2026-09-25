1440萬買杭州江景大平層 遲遲無法過戶 男驚覺只有居住權

梅先生。(取材自1818黃金眼)

浙江溫州的梅先生為方便孩子在上海讀書，去年4月花費1440萬元(人民幣)，購買了位於杭州上城區萬銀雙子中心40層、名為「ONE 53」的一套245平方公尺江景大平層。然而精裝修房屋於去年11月交付後，賣方卻遲遲不配合辦理過戶。梅先生經律師前往房管局調查才驚覺，該套房屋早已被抵押給銀行，導致自己砸下重金買房，如今卻僅擁有並不保險 的居住權。

1818黃金眼報導，面對過戶遙遙無期，梅先生於今年5月準備起訴，賣方相關負責人石總隨即在7月主動尋求調解，並承諾7月底前處理完畢，甚至表示若無法辦妥，可用其名下樓上的房屋幫忙解決。

然而到了7月底，對方卻改口稱方案行不通；8月又提出拿其他地段的房屋做抵押擔保，隨後再以「母親不同意簽字」等各種荒唐理由拖延。梅先生無奈表示：「我們買一個房子，現在沒有資產，沒有保障。我們現在唯一的只是居住權，而且居住權也不是百分百的，因為抵押給銀行了。」

由於房屋買賣合同約定過戶逾期超過90天，買受人可解除合同，且出賣人需承擔200萬元違約金，梅先生強調，退房或辦好過戶他都能接受。記者隨後陪同梅先生前往辦公室尋求回應，該負責人石總當場拒絕採訪，僅對記者稱：「你不要問我這些問題好吧，這是我跟梅總之間的問題。」梅先生事後透露，雙方溝通後仍未能談攏，目前他已正式走法律起訴流程。

這起房屋買賣糾紛涉及多方權益，梅先生當初簽署的購房協議賣方為一位吳總，另有一份三方協議由丙方「浙江君豪企業管理有限公司」承諾承擔產權過戶問題的連帶責任。當時銷售人員告知梅先生，吳總為公司股東且公證手續齊備，加上大樓已有接近130套售出、入住率高又是現房，梅先生便認為沒有風險，且購房前賣方從未告知房屋已辦理抵押。

此事在網路上曝光後引發熱烈討論，不少網友對梅先生的遭遇表達同情與關注，質疑開發商與賣方隱瞞房屋抵押狀況涉嫌違規，紛紛留言提醒「買房前一定要先去查清不動產產權與抵押狀態」、「花千萬買房還落得一場空太心酸」，並支持梅先生透過法律途徑維權，早日解決這起千萬豪宅的過戶風波。

梅先生購買的江景房 。(取材自1818黃金眼)

梅先生購買的江景房。(取材自1818黃金眼)