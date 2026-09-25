我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府「大規模遣返」今夏低調升級 創逮捕新紀錄

槍殺北卡大華裔教授 法官裁定齊太磊精神錯亂無罪

1440萬買杭州江景大平層 遲遲無法過戶 男驚覺只有居住權

中國新聞組╱北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅先生。(取材自1818黃金眼)
梅先生。(取材自1818黃金眼)

浙江溫州的梅先生為方便孩子在上海讀書，去年4月花費1440萬元(人民幣)，購買了位於杭州上城區萬銀雙子中心40層、名為「ONE 53」的一套245平方公尺江景大平層。然而精裝修房屋於去年11月交付後，賣方卻遲遲不配合辦理過戶。梅先生經律師前往房管局調查才驚覺，該套房屋早已被抵押給銀行，導致自己砸下重金買房，如今卻僅擁有並不保險的居住權。

1818黃金眼報導，面對過戶遙遙無期，梅先生於今年5月準備起訴，賣方相關負責人石總隨即在7月主動尋求調解，並承諾7月底前處理完畢，甚至表示若無法辦妥，可用其名下樓上的房屋幫忙解決。

然而到了7月底，對方卻改口稱方案行不通；8月又提出拿其他地段的房屋做抵押擔保，隨後再以「母親不同意簽字」等各種荒唐理由拖延。梅先生無奈表示：「我們買一個房子，現在沒有資產，沒有保障。我們現在唯一的只是居住權，而且居住權也不是百分百的，因為抵押給銀行了。」

由於房屋買賣合同約定過戶逾期超過90天，買受人可解除合同，且出賣人需承擔200萬元違約金，梅先生強調，退房或辦好過戶他都能接受。記者隨後陪同梅先生前往辦公室尋求回應，該負責人石總當場拒絕採訪，僅對記者稱：「你不要問我這些問題好吧，這是我跟梅總之間的問題。」梅先生事後透露，雙方溝通後仍未能談攏，目前他已正式走法律起訴流程。

這起房屋買賣糾紛涉及多方權益，梅先生當初簽署的購房協議賣方為一位吳總，另有一份三方協議由丙方「浙江君豪企業管理有限公司」承諾承擔產權過戶問題的連帶責任。當時銷售人員告知梅先生，吳總為公司股東且公證手續齊備，加上大樓已有接近130套售出、入住率高又是現房，梅先生便認為沒有風險，且購房前賣方從未告知房屋已辦理抵押。

此事在網路上曝光後引發熱烈討論，不少網友對梅先生的遭遇表達同情與關注，質疑開發商與賣方隱瞞房屋抵押狀況涉嫌違規，紛紛留言提醒「買房前一定要先去查清不動產產權與抵押狀態」、「花千萬買房還落得一場空太心酸」，並支持梅先生透過法律途徑維權，早日解決這起千萬豪宅的過戶風波。

梅先生購買的江景房 。(取材自1818黃金眼)
梅先生購買的江景房 。(取材自1818黃金眼)

梅先生購買的江景房。(取材自1818黃金眼)
梅先生購買的江景房。(取材自1818黃金眼)

精華 FAQ

  • 梅先生去年4月以1440萬元人民幣購得杭州上城區萬銀雙子中心40層、名為ONE 53的245平方公尺江景大平層，原本是為了方便孩子在上海讀書。

  • 因為他經律師查詢房管資訊後發現，該房屋早已被抵押給銀行，賣方又遲遲不配合辦理手續，導致他即使已入住，仍無法取得完整產權。

  • 由於合同約定逾期過戶超過90天可解除合同，且賣方需賠200萬元違約金，梅先生表示退房或完成過戶都可接受，並已正式啟動法律訴訟程序。

保險

上一則

胖東來第一次蓋樓 「只是按國標而已」 土木人為何哭了？

下一則

劍橋全獎博士入職湖北高校 被嘲「落此下場」 當事人寒心

延伸閱讀

杭州女砸千萬開酒店卻過不了這一關 想合法要再繳2000萬

杭州女砸千萬開酒店卻過不了這一關 想合法要再繳2000萬
卡沒遺失 8萬存款卻被轉走 湖北男報警…銀行1理由拒賠

卡沒遺失 8萬存款卻被轉走 湖北男報警…銀行1理由拒賠
男定存1萬、30年後找到存單 利息無法算？ 法院判了

男定存1萬、30年後找到存單 利息無法算？ 法院判了
持偽造房契 侵占海崖區數百萬豪宅擬出售 2人被訴

持偽造房契 侵占海崖區數百萬豪宅擬出售 2人被訴

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物