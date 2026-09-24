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北京女花3.9萬買高端相親 博士「優質男」翻車 54歲實際63歲

中國新聞組／北京24日電
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法槌示意圖。（取材自紅星新聞）
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

北京一名崔女士花3.9萬元（人民幣，下同）找高端婚介，對方推薦「54歲博士優質男」與她見面，結果發現男子實際年齡已63歲，且學歷、工作全都有問題，而婚介公司不僅沒有對男子實名認證，所謂的「審核」身分，是問對方年齡、房產和學歷等，對方都點頭說「對」。崔女士氣不過，將婚介公司訴至法院，要求退還3.9萬元服務費。法院最終認定婚介未核驗身分證構成違約，判退3萬元。

據北京日報報導，2024年，崔女士為快速脫單，與一家婚介公司簽訂婚戀服務合同。雙方約定，婚介公司向崔女士提供相親牽線；公司不得故意捏造、隱瞞牽線候選人信息，並應對其填寫的信息和提交的資料進行形式上的審核；公司向崔女士提供的服務僅為紅娘推薦和牽線服務，並不能保證二人可以建立戀愛或婚姻關係。合同簽訂後，崔女士支付了3.9萬元。

隨後，婚介公司為崔女士推薦了數十位男士，其中有一名條件亮眼的「優質男」洪先生：資料標註54歲、博士學歷、離異單身，且工作穩定、深圳有房、月入兩萬以上。

看似完美的擇偶人選，隨著二人線下接觸，崔女士發現，洪先生真實年齡在63歲，所謂博士學歷、穩定優質的工作也存疑。崔女士多次向婚介公司提出疑問，對方均表示已盡到審核義務。崔女士退費無果後，將婚介公司訴至法院，要求退還3.9萬元服務費。

面對質疑，婚介公司聲稱自己已履行審核義務，為此還拿出一段電話錄音佐證：工作人員逐一核對年齡、學歷、收入、房產等信息，洪先生全部口頭確認屬實。庭審中，婚介公司當庭承認，洪先生並非付費會員，並未對其進行實名認證。

公司認為，只要通過電話詢問了洪先生所提交的信息是否真實，即完成了合同約定的審核義務；而崔女士認為，婚介公司只要核實了洪先生的身分證，就能發現其虛報年齡，可見對方並未盡到審核義務。

對此，北京三中院認為，雙方雖然在合同中約定僅對候選人的信息、資料進行形式審核，但合同約定的「形式審核」絕非簡單的電話問詢，而是應當要求候選人就其所填寫的信息、資料提供初步證件並進行初步核驗。婚介公司收取了高額服務費用，卻未充分、審慎地核實候選人的身分信息，認定其構成違約。

考量因婚介公司已向崔女士推薦了一定數量的人選，崔女士也已與相關人選進行了交流，綜合考慮合同履行情況、當事人過錯程度、預期利益損失等因素，法院最終判決婚介公司退還服務費3萬元。

精華 FAQ

  • 崔女士為了快速脫單，與婚介公司簽訂婚戀服務合同，並一次性支付了3.9萬元服務費，期待對方提供較高品質的相親牽線服務。

  • 公司推薦的洪先生資料寫著54歲、博士、離異單身、深圳有房且收入不錯，但實際年齡是63歲，學歷與工作情況也存疑，與資料明顯不符。

  • 法院認為婚介公司未充分核驗候選人身分，構成違約，但公司已推薦一定數量人選，崔女士也有實際接觸，故綜合履約與過錯後判退3萬元。

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