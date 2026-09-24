拆遷勞模？武漢黑老大涉21罪 黃大發二審判死立即執行

AI摘要 文章摘要整理： 武漢前村書記、房企董事長黃大發涉黑案二審宣判，維持死刑立即執行及沒收全部財產，28名被告全數重判。

湖省高級人民法院23日對黃大發等28名被告的涉黑大案進行二審公開宣判。曾任武漢 市下轄的村黨委書記、房地產集團董事長的黃大發，被認定犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪及詐騙 罪等21項罪名，維持死刑 「立即執行判決」，但仍須報請最高人民法院核准；此外，同案有四名核心成員被判處死刑緩期二年執行，其餘23名被告亦全數遭到嚴懲。

綜合媒體報導，官方定性指出，黃大發涉黑組織是湖北省推進常態化掃黑除惡以來，打掉規模最大、影響力最強的涉黑組織。

2023年5月，黃岡市公安局發布通告公開徵集其違法犯罪線索，成功將盤踞武漢多年的黑老大緝捕歸案。案件於今年4月一審宣判後，黃大發等人提出上訴，二審仍維持原判並沒收個人全部財產。有報導指其落網前曾以港人身分，耗資4.5億港元(約3.85億人民幣)向另一黑老大購入香港淺水灣豪宅，疑因企圖轉移資金而驚動當局，最終難逃法網。

現年65歲的黃大發為武漢人，1996年出任洪山鄉井崗山村黨委書記兼江宏集團董事長，曾用三年時間還清村裡3000萬元(人民幣，以下同)舊債，一度被視為脫貧帶頭人並獲頒「拆遷勞模」。2001年起，他成立房地產公司並利用城中村改造機會控制南湖地區近十個鄉村，包攬數十個知名工程，旗下物業公司年利潤曾突破2億元。由於其發家過程與電視劇「狂飆」主角極為相似，被坊間稱為「武漢高啟強」，儘管平時對同鄉笑臉相迎，私下卻通吃黑白兩道。

黃大發發跡背後伴隨多起極端暴力事件。最凶殘的莫過於2016年2月洪山區板橋村改造案，黃大發涉嫌指使200多名手持砍刀、魚叉、鋼管甚至槍枝的暴徒進行暴力強拆，不僅打砸企業與砸毀30多輛豪車，更造成1人死亡、數十人重傷。

二審宣判當天，被告親屬、人大代表與社會大眾皆到場旁聽，網友紛紛表示「惡有惡報」，感嘆其靠暴利圈地、犯下21宗罪的黑道傳奇終於落幕。