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3中國女在泰應徵「娛樂陪侍」 遭誘騙囚禁性侵 1女被拴鐵鏈

中國新聞組／北京24日電
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泰國警方帶走4名嫌疑人。（取材自微博）
泰國警方帶走4名嫌疑人。（取材自微博）

9月22日凌晨，泰國春武裡府警方突襲邦拉蒙縣一棟兩層別墅，解救出3名被非法囚禁的中國籍女子，其中一名穿睡衣女子身體遍布傷痕，神情十分驚恐，現場並抓獲4名中國籍男性嫌疑人。警方初步調查顯示，3名中國女子此前被以高薪「娛樂工作」為名招募到泰國，抵達涉事住宅後卻失去自由，3女都稱遭到強姦，其中一人甚至遭鐵鏈鎖在衣櫃裡，家屬也被勒索贖金。

據新京報報導，案件源於其中一名受害女子趁嫌疑人不備，用藏匿的手機通過微信向國內親屬發送定位求救，並反覆叮囑「千萬別回消息」，以防暴露。親屬隨即跨國報警，春武裡府移民局聯合旅遊警察等部門的20多名執法人員連夜行動，翻門突入別墅，逐層控制4名嫌疑人，先後救出3名女子。

泰國警方查獲現場。（取材自新京報）
泰國警方查獲現場。（取材自新京報）

3名受害者分別為36歲的劉某、32歲的劉某和23歲的邢某，均為中國公民。她們陳述，嫌疑人以提供「娛樂陪侍」或「娛樂表演」工作為由將她們誘騙至事發別墅，抵達後即被沒收手機、更改密碼、限制人身自由。拘禁期間她們還遭到性侵，嫌疑人還拍攝了猥褻照片，並向她們在國內的親屬勒索贖金。

警方在現場查獲了一條疑似用於鎖禁受害者的鐵鏈、多盒避孕套、吸毒工具及含有違禁品成分的電子菸裝置。警方同時檢查了嫌疑人的手機，發現了疑似與猥褻及毒品有關的影像或資料，這些物證已被帶回進一步調查。

4名落網嫌疑人劉某某（31歲）、蘭某某（25歲）、肖某某（25歲）均為中國籍且無護照，涉嫌通過自然邊界通道非法入境泰國，其中一人自述來自緬甸妙瓦底；另一名鄧某某（22歲）持有護照。

泰國警方正以非法拘禁、性侵及勒索贖金等罪名展開深入調查，案件是否還涉及人口販運、強迫賣淫、勒索以及其他跨境犯罪活動，仍在進一步核實之中，並追查是否還有其他涉案人員。

精華 FAQ

  • 警方在春武裡府邦拉蒙縣突襲一棟別墅，救出3名中國籍女子，其中1人身體多處受傷且神情驚恐；現場同時控制並逮捕4名中國籍男性嫌疑人。

  • 她們原本被以高薪「娛樂工作」或「娛樂表演」名義招募到泰國，抵達後手機被沒收、自由遭限制，並被指控遭性侵、拍攝猥褻照，家屬還被勒索贖金。

  • 警方查獲疑似用來鎖禁受害者的鐵鏈、避孕套、吸毒工具及含違禁成分的電子菸裝置，也檢視嫌疑人手機中的相關影像，正朝非法拘禁、性侵、勒索與人口販運方向深入調查。

泰國 微信 性侵

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