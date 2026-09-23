東莞8旬富商6億遺產全留給二婚妻 前妻子女爭產怒提告

吳某力生前在東莞擁有多家公司股權。（取材自羊城晚報）

廣東東莞81歲富商吳某力離世後爆出巨額遺產 糾紛。吳某力生前立下公證遺囑，將總價值約6億元人民幣（下同）的遺產全數留給再婚妻子鄧某某，導致其與前妻所生的一兒兩女分文未得。大女兒吳某甲於今年年初將繼母鄧某某及同父異母的妹妹吳某乙告上法庭，主張繼承5734萬元遺產，並提出質疑：「父親從2023年就已出現失智症狀，我對2024年那份遺囑的真實性、合理性抱有極大疑問」。

綜合瀟湘晨報與羊城晚報報導，這起官司起因於吳某力於2024年4月立下的公證遺囑，內容將其名下的公司股權、物業、存款等所有權益全歸繼母所有。吳某甲表示，三兄妹事前完全不知情，直到父親百日祭臨近時才得知。她指出，父親自2022年起與他們日漸疏遠，2023年更出現記憶力與判斷力嚴重衰退的症狀，認為遺囑並非父親清醒狀態下的真實意願。對此，記者查詢就診記錄發現，吳某力於2024年10月出院診斷中才正式出現「阿茲海默病」（失智症），此前的多次住院紀錄則未提及該疾病。

除了遺囑真實性，吳某甲更指控遺囑涉及處分他人財產。吳某力的生平背景顯示，其第一任妻子於1988年車禍離世，隨後他轉而經商並與鄧某某再婚。吳某甲強調，生母去世時的夫妻共同財產一直由父親保管未做分配，因此父親遺留的財產中，包含了生母未分配的遺產以及與繼母婚前的個人財產。遺囑未準確列明財產權屬，已侵犯了前妻子女的合法權益，應屬無效。

此外，家屬對吳某力的死因亦存有疑慮。吳某力於2025年7月出院回到舊屋僅半小時，便因氧氣管被拔除而窒息死亡，當時由繼母與吳某乙共同決定拔管。小女兒隨後報案，警方雖一度以遺棄案立案偵查，但於9月11日以不負刑事責任為由撤銷案件，家屬則表示將向上級申訴。面對記者致電求證，鄧某某僅重複表示「不要問我」，吳某乙則在得知採訪內容後直接掛斷電話。

針對此案，東莞法律界資深人士分析，自然人僅能透過遺囑處分個人的合法財產，公證僅證明訂立過程，不代表實體內容全部合法有效。若吳某力前妻離世時的財產未經分配，該部分已屬於子女與父親共同共有，吳某力無權單方處分。若遺囑將前妻遺產及子女共有的財產一併納入處分範圍，屬於典型的無權處分，涉及該部分的內容依法應當認定為部分無效。