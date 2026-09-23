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馬國度假驚魂…男深夜闖入欲性侵 25歲女遭撕衣扯髮躲灌木叢一夜

中國新聞組／北京23日電
女子在逃跑過程中摔得滿身是傷。(視頻截圖)
女子在逃跑過程中摔得滿身是傷。(視頻截圖)

一名25歲中國黃姓女子近日在馬來西亞仙本那一處度假村住宿期間，凌晨睡覺時遭陌生男子闖入房間，並試圖脫去她的衣服。黃女驚醒後與對方發生扭打，設法逃離房間並躲入附近灌木叢，直到清晨才被度假村工作人員發現。當地警方當晚在度假村區域內抓獲一名18歲男子。

綜合新京報、現代快報等媒體報導，事件發生於9月19日凌晨。當事人黃女士表示，當晚她驚醒時，發現陌生男子正在脫她的衣服，同時抓住她的手，黃女士奮力反抗，雙方發生扭打。

後來黃女士假意答應男子要求，騙對方去洗澡，趁機打開房門逃跑。逃離過程中，她遭男子扯住頭髮並拽倒，但最終仍成功脫身，跑到附近灌木叢中躲藏。黃女士表示，男子因為顧慮度假村有監控，沒有繼續追趕，她則一直藏到早晨，才被工作人員發現。

黃女士表示，自己事後全身都有受傷，已接受傷情鑑定，並已當面指認嫌疑人，對方也承認相關行為。

馬來西亞仙本那警區主任陳協華警監20日證實，警方已逮捕一名涉嫌闖入度假村房間、企圖性侵25歲中國籍女遊客的18歲男子。陳協華表示，案件發生於9月19日凌晨3時左右。

中國駐亞庇總領館表示，已與當事人、酒店及警方等方面取得聯繫，目前正跟進案件處置進展。目前案件仍在處理中，相關情況及涉事男子的具體行為，仍有待警方進一步調查。

事件曝光後引發網友熱議，有人質疑男子能闖入酒店大門還能進房間，懷疑是裡應外合，也有人提醒出外旅遊一定要注意安全，「單獨旅遊至少帶個噴霧辣椒水」。

精華 FAQ

  • 受害者是1名25歲中國籍黃姓女子，事件發生在9月19日凌晨約3時。她在度假村住宿期間遭陌生男子闖入房間，隨後發生疑似性侵未遂的攻擊。

  • 黃女驚醒後與男子扭打，並假意答應對方要求趁機開門逃跑，途中被扯髮拽倒，最後仍成功逃出並躲進附近灌木叢，一直藏到清晨才被工作人員發現。

  • 仙本那警方已逮捕1名18歲男子，並證實其涉闖入房間企圖性侵；黃女也完成傷情鑑定與嫌疑人指認。中國駐亞庇總領館則已聯繫當事人、酒店及警方跟進。

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