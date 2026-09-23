10分鐘撥5次急救電話不通 73歲翁心梗亡 家屬批錯失搶救時機

李女士提供的報警人手機通話記錄。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 黑龍江富錦市一名73歲男子疑因心梗離世，家屬指稱10分鐘內5次撥打120未接通而延誤救治；院方則稱是光纜故障所致，事件引發外界對急救備援與責任歸屬的爭議。

「120急救電話10分鐘內打了五次，一次也沒接通！」黑龍江富錦市的李女士控訴，近日她73歲的父親外出時突發不適，民眾撥打120急救電話，卻始終無法接通，導致父親最終送醫搶救無效離世。院方事後稱，是因為通信營運商光纜故障，導致120電話未能接通。消息傳出後引發網友熱議，質疑應急管理不到位，痛批「荒唐」。

綜合大風新聞 、觀察者網報導，李女士表示，父親當天身體不適，有好心人10分鐘內五次撥打120急救電話，卻始終未能撥通，再打給110後，「110指揮中心說他們也打不通急救電話，只能聯絡到富錦市中心醫院的保衛科，讓他們去給急診中心轉告這個情況」。後來救護車將父親送醫，但錯失最佳搶救時機，最終遺憾離世。根據富錦市中心醫院危重病人搶救紀錄顯示，李先生13時45分開始搶救，診斷為「可疑心肌梗死猝死 」。

「醫院和急診中心告訴我們，當天是因為通訊業者光纜故障，120電話未能接通，導致急診室未能及時接到報警。」李女士對於這個解釋無法認可，她表示，120急救電話是患者的生命線，即使出現這樣的特殊情況也應啟動備用方案，保持急救電話暢通，「如果我父親可以早點被送去搶救，或許結果就不是這樣了。」

富錦市中心醫院120急救中心表示，事發時，急救中心兩部120座機均未響起，當班駕駛員、調度員都在崗，但未接到任何報警電話。院方表示，9月6日通信營運商發生光纜故障，至9月7日信號仍斷斷續續，事發時因通信光纜故障，導致急救電話未能接通。

事情曝光後，有網友直呼120急救電話打不通簡直「荒唐」，認為應該賠償；但也有人說，事發地點離富錦市中心醫院僅相距不到800米，開車時間一分鐘，「走著去喊都夠三個來回，卻空等了20分鐘」、「就算是救護車正常來，心梗發作也不一定能救過來」。

富錦市中心醫院表示，此事已移交當地醫療糾紛人民調解委員會處理，院方也建議李女士透過司法訴訟途徑解決。

此前，淮安市也發生過類似案件。一名患者突發疾病，家屬長時間無法撥通120，後經醫院工作人員聯繫急救站，救護車抵達時患者已死亡。法院認為，急救站雖遇停電，但具有備用電源等應急保障措施，卻未及時採取合理應急措施，最終判決急救站承擔20%賠償責任，向死者家屬賠償15萬餘元（人民幣，約2.2萬美元）。