寧夏15歲女幫媽扔包裹從5樓墜亡 父母告快遞公司 二審判了

AI摘要 文章摘要整理： 寧夏固原一名15歲女童因協助母親從5樓扔包裹不慎墜亡，父母起訴快遞公司後，二審認定多方有責並判賠29.6萬餘元。

寧夏固原市中級人民法院近日對一起罕見的生命權糾紛案作出二審宣判。一名女子在辦理退貨時，按約定由快遞員上門取件，但經快遞員同意後，該女子竟指示15歲的女兒從五樓將快遞扔下，導致女兒不慎墜樓身亡。死者父母隨後起訴快遞公司索賠74.4萬餘元，二審法院經審理認定，快遞公司、快遞員、母親及死者四方均存在過錯，裁定快遞公司承擔三成責任，需賠償29.6萬餘元，扣除此前已支付的20萬元，還需補付9.6萬餘元。

據紅星新聞報導，這起悲劇發生於女子張某辦理服飾退貨期間，當時快遞公司指派快遞員劉某上門取件，劉某到達小區時與張某電話聯繫，張某表示，等快遞員快到樓下時將包裹直接扔下。劉某確認到達並配合該取件方式後，張某指示15歲的女兒馬某站在榻榻米上往樓下扔快遞，馬某不慎從五樓墜下，經搶救無效死亡。

一審法院原判快遞公司賠償21.1萬元，張某夫婦不服提出上訴，二審法院審理後修正一審計算數額，改判快遞公司賠償總額為29.6萬餘元。

法院在責任認定中指出，快遞員在上門取件時未拒絕從五樓拋下的危險操作，亦未作安全提示，未盡合理注意義務；快遞公司作為經營主體未落實安全規範培訓，須承擔相應的侵權責任。然而，張某作為監護人，指示未成年女兒執行高風險指令，未盡監護義務，是導致事故發生的主要原因，應承擔主要責任。同時，15歲的馬某對危險行為亦未盡到相應的注意義務，自身亦存在一定過錯。

這起事件在網路上引發熱烈討論，許多網友對母親的荒謬指令表示震驚與憤怒，「為了省幾步路竟然讓孩子從五樓扔快遞，這當媽的太沒安全意識了」、「15歲的孩子就這樣沒了，家長的愚蠢真是害慘了孩子」；也有網友對責任畫分發表看法：「快遞員沒嚴詞拒絕確實有責任，但主要責任絕對在父母身上」。