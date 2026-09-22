卡沒遺失 8萬存款卻被轉走 湖北男報警…銀行1理由拒賠

鄖西縣公安局刑偵大隊開具的證明材料。(取材自紅星新聞)

湖北一名周先生因妻子罹癌需要治療費用，準備到銀行領出自己多年的存款，結果卻發現帳戶內原本應有8.2萬元人民幣（幣值下同，約1.2萬美元）的餘額，只剩下不到4000元，於是他立刻報警。周先生認為自己被盜刷，但銀行方表示交易都經過周先生本人同意，不願意賠償。

紅星新聞報導，周先生今年1月24日發現，尾號9492的工商銀行借記卡在短時間內出現多筆異常交易，包括數字人民幣兌出、數字人民幣消費、銀聯消費及跨行匯款等，合計金額達數萬元。隔天凌晨，帳戶又出現一筆4萬7232.23元的「無卡支付」，交易場所顯示為網上銀行，對方帳戶戶名為「Moncler」，為境外帳戶，交易後餘額僅剩3904.33元。

周先生表示，銀行卡一直在自己身上，當天手機也沒有進行任何操作，且自己從未開通數字人民幣功能，也不認識上述境外收款方。他還表示，雖然每月持續支付3元簡訊通知費，但這20多筆交易期間，他一則簡訊都沒有收到。

2月12日，周先生向湖北十堰鄖西縣公安局報案。警方隨後受理案件並立案偵查，並出具證明稱，涉案資金遭盜刷期間，周先生未對本人手機及名下銀行卡進行轉帳、支付、授權或資訊洩露等操作，涉案資金系他人以非法手段盜刷，周先生對此沒有過錯。

然而，銀行方面對是否應賠償持不同看法。工商銀行陝西分行相關負責人表示，警方出具的「無過錯證明」主要用於刑事案件立案，不能直接作為民事賠償責任的畫分依據，具體責任仍須由司法機構裁決。

工商銀行7月出具的處理意見書則指出，涉及的7筆銀聯交易合計5萬7700.85元，銀聯回覆稱均透過客戶手機號驗證支付；數字人民幣交易則顯示，相關錢包以周先生手機號註冊。另有一筆1萬元跨行轉帳，收款帳戶為周先生本人名下的中國建設銀行帳戶，因此銀行認定並非盜刷。

至於另外17筆、合計9093.9元的數字人民幣支出，銀行表示分別涉及中國銀行、農業銀行及興業銀行的數字人民幣錢包，需由周先生持身分證向相關開戶銀行查詢。

周先生曾要求工商銀行全額賠付7萬8293.75元，雙方4月進行金融調解但未達成一致。銀行方面表示，若周先生對處理結果不滿，可透過訴訟解決；如果法院最終認定銀行負有責任，銀行將依司法裁決履行賠償義務。