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山東16歲少年與14歲女上床 涉姦判3年 他稱「戀愛」拚上訴

中國新聞組／北京22日電
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山東棗莊一名16歲少年常某，被指與一名14歲初中女生發生性關係，法院認定其構成強姦罪，一審判處有期徒刑三年。常某及家屬認為，兩人此前存在戀愛關係，相關行為是雙方自願，不應認定為強姦罪，但棗莊市中級人民法院駁回其刑事申訴請求，家屬表示將繼續向山東省高級人民法院申訴。

澎湃新聞報導，判決書顯示，常某與被害人巖某（化名）透過短視頻平台認識，2025年4月6日確立戀愛關係。4月7日，兩人在滕州一處步行街見面，次日上午，兩人在一處小區房間內發生性關係。當日上午，巖某家人找到兩人並報警。當時巖某14歲半，仍在上學，常某案發時已滿16歲，在當地一家店鋪當學徒。

警方介入後，常某於2025年4月9日因涉嫌強姦罪被刑事拘留，同月22日被逮捕。8月26日，滕州市人民檢察院對其提起公訴。

一審期間，常某推翻部分偵查階段供述。其辯護人認為，現有證據不能證明常某「違背婦女意志」，也沒有暴力、脅迫證據，並主張兩人是基於戀愛關係自願發生性行為，巖某是因為家長介入，在壓力下才改口。

對此，一審法院認為，常某的辯解不符常理，可信度低，相關證據雖存在一定瑕疵，但不足以否定證據效力。法院同時認為，巖某精神狀況、智力水平正常，對於案情陳述，不親身經歷，難以編造，認定常某犯強姦罪的事實清楚，證據確實。

2025年11月26日，滕州市人民法院一審認定常某犯強姦罪，判處有期徒刑三年。常某不服提出上訴，棗莊市中級人民法院於2026年2月13日裁定駁回上訴、維持原判。

常某及家屬其後提出刑事申訴，9月15日遭法院駁回。常某家屬9月21日表示，下一步將繼續向山東省高級人民法院提出申訴。

精華 FAQ

  • 法院認為，常某與14歲被害人發生性關係時，對方未滿法定年齡，且其辯解不足採信，因此認定強姦罪成立，一審判處有期徒刑3年。

  • 他們主張兩人透過短視頻平台認識後已確立戀愛關係，發生性行為屬雙方自願，並認為沒有暴力、脅迫證據，被害人是在家長介入後才改口。

  • 常某一審被判3年後提出上訴，棗莊市中級人民法院已裁定駁回並維持原判；其後刑事申訴也遭駁回，家屬表示將繼續向山東省高級人民法院申訴。

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