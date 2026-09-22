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1周被罰8次、罰站700分鐘 山東男童跳河亡 老師無責？

中國新聞組／北京22日電
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圖為事發地點。（取材自蓬勃新聞）
圖為事發地點。（取材自蓬勃新聞）

今年6月，山東菏澤鄆城縣一名10歲男孩小游（化名）在校門口徘徊兩次後，獨自騎車前往宋金河輕生溺亡。男孩家屬稱，事發前一周小游曾多次遭班主任譚某某掌摑、揪頭髮、拽耳朵，罰站時間超過700分鐘。警方立案後，對該名教師採取行政拘留，案件移交鄆城縣人民檢察院後，檢察院認為譚某某涉嫌虐待被看護人犯罪一案證據不足、事實不清，不批准逮捕，案件正在進一步偵查中。

綜合荔枝新聞、中國新聞周刊等媒體報導，小游是當地一所小學四年級學生，6月29日上午7時43分、7時44分，他兩次走到學校門口，卻始終沒有進校，之後騎車前往宋金河。8時2分左右，他在河中溺亡，當男孩父親祝先生找到他時，小游臉部朝下倒在河岸附近水中，已無生命跡象。

家屬事後在警方陪同下調取校內監控。祝女士稱，監控顯示，事發前一周，譚某某多次對孩子進行體罰，包括掌摑、擊打臉部和頭部、揪頭髮、拽耳朵及罰站等。家屬統計，一周內小游的罰站時間超過700分鐘，老師對孩子毆打八次以上，部分掌摑持續超過1分鐘，還曾拋擲作業本羞辱學生，「孩子每天被打，一進教室就找他的事，還沒看他的作業寫沒寫完，就讓他站著並掌摑他」。

祝先生表示，小游平時性格開朗、懂事，但事發前一周情緒低落，晚上有時說夢話。家屬原本以為孩子可能遭同學欺負，調閱監控後才發現原因竟在老師身上。

事發後，祝先生向警方報案，但8月9日收到鄆城縣公安局不予立案通知書，認為沒有犯罪事實。祝先生不服，申請形式覆議，9月4日，鄆城縣公安局撤銷原決定，認定譚某某涉嫌虐待被看護人犯罪，並於9月7日正式立案偵查。

9月12日，案件移交鄆城縣人民檢察院審查。檢察院隨後認為證據不足、事實不清，暫不批准逮捕，案件發回公安機關進一步偵辦。祝先生表示，他想讓孩子被體罰的事得到公開公正公平的處理，「為了孩子，我不會妥協的，一定要讓相關老師承擔法律責任」。

據了解，目前譚某某已被停職，事發時校長也已被免職。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於男童生前是否長期遭班主任嚴重體罰，家屬認為老師的掌摑、揪頭髮與罰站導致孩子情緒崩潰；但檢方目前認為證據不足、事實不清。

  • 家屬稱監控顯示，老師曾多次掌摑、擊打臉部和頭部、揪頭髮、拽耳朵，還以罰站和拋擲作業本羞辱學生；統計一週內罰站超過700分鐘，毆打8次以上。

  • 警方已對譚某某採取行政拘留並正式立案偵查，案件後移交檢察院審查；檢方認為現階段證據不足、事實不清，因此不批准逮捕，案件退回公安續查。

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