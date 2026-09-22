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假賣物真賣淫？閒魚藏「處寶可約」暗語 少女最小14歲

中國新聞組／北京21日電
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二手交易平台閒魚暗藏涉黃產業鏈，引發網友關注。 （取材自中新網）
二手交易平台閒魚暗藏涉黃產業鏈，引發網友關注。 （取材自中新網）

AI摘要

文章摘要整理：

閒魚被曝有商家以「上門」「處寶可約」等暗語進行色情引流，甚至涉及未成年人，平台稱已加強治理並移送多起線索。

二手交易平台閒魚近日傳出暗藏色情引流產業鏈，不法商家以「上門」、「處寶可約」等暗語招攬客戶，其中可供「預約」的女孩大多是未成年人，年齡最小僅14歲，價格2萬（人民幣，下同，約2972美元）至3萬元。媒體報導後，「閒魚涉黃」詞條也登上微博熱搜第一。輿論發酵後，閒魚黑板報發文表示，今年1月迄今已累計凍結9.8萬個「色情引流類風險帳號」。

閒魚是中國大型二手交易平台，但河北經視「今日調查」發現，部分帳號卻利用平台發布看似正常的服務信息，實際進行色情引流。

報導指出，在閒魚搜尋後聯繫一家自稱西安SPA按摩店的商家，對方暗示提供特殊服務，並試圖將記者引導至平台外私下聯繫。另有商家以「模特上門約拍」、「上門健身」、「游泳教學」等名義發布信息，配圖卻多為女性照片。

「今日調查」記者在一家標稱「游泳教學」的店鋪購買相關視頻後發現，內容實際是引導用戶掃碼進群。加入群組後可看到大量女性「資料卡」，並宣稱「全國可接」，用戶還需支付99元意向金才能進入當地群組。

更令人關注的是，部分客服個人信息直接標註「處寶可約」。客服稱手中可供「預約」的女孩大多是未成年人，年齡最小只有14歲，價格約2萬至3萬元。

據了解，相關商家在引流過程中頻繁使用變體暗語，將看似普通的商品或服務作為掩護，並誘導用戶轉往微信等站外渠道。由於暗語不斷變化，增加了平台識別和治理難度。

針對媒體報導，閒魚官方客服21日回應稱，平台一直禁止發布各類違規信息，並通過多種方式識別、刪除違規商品，但仍有不法分子利用暗語逃避監管，未來持續提升技術能力和審核力度。

根據閒魚18日公布的專項治理數據顯示，2026年1月至今，平台累計處置色情引流類風險帳號9萬8358個，並向公安部門移送相關線索，警企協同成功打擊色情團夥15個。平台也指出，色情引流治理的一大難點，是相關團夥往往利用平台作為入口，之後將交易或詐騙轉移至站外。閒魚強調，已排查逾千萬件商品，絕大多數屬正常，並指出相關報道「通過打碼處理暗示其為涉黃商品」，實際相關商品並未違規。

此次曝光也讓閒魚過往的相關爭議再次受到關注。公開報導顯示，該平台過去曾多次被曝存在色情引流問題，並接受相關治理及整改。此次事件涉及未成年人，也再度引發網友對平台審核與治理機制的討論。

最大二手交易平台閒魚長年存在大量招嫖信息，官方屢禁不止。(視頻截圖）
最大二手交易平台閒魚長年存在大量招嫖信息，官方屢禁不止。(視頻截圖）

精華 FAQ

  • 報導指部分商家在閒魚以二手或服務名義發文，實際用暗語招攬色情引流，並誘導用戶轉到微信等站外渠道私下聯繫與交易。

  • 最受關注的是部分客服直接標註「處寶可約」，並宣稱可約女孩多為未成年人，年齡最小僅14歲，涉及疑似買賣與性剝削風險。

  • 閒魚表示平台禁止違規內容，已透過技術與審核持續清理；今年1月以來累計處置9萬8358個風險帳號，並向公安移送線索、打擊15個團夥。

微博 賣淫

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