電詐園驚魂79天 失聯川男獲解救回國：別信境外機會

回到四川後的劉修洪與姐姐。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 劉修洪赴泰後遭誘騙至緬甸電詐園區，歷經79天囚禁與暴力控制後，在姊姊與中泰警方協助下獲救返國，並警告勿信境外機會。

「以後再也不去了。」38歲的四川綿竹男子劉修洪回憶起自己陷在緬甸詐騙 園區的日子，仍有些後怕。今年6月，他從廣州飛往曼谷「收生意回款」，抵達後就與家人失去聯繫，經過噩夢般的79天才獲救。他想透過自己的經歷提醒更多人：「不要輕信境外所謂的『機會』，一旦踏入那條路，面臨的可能是電棍、槍托、水牢和永遠無法抹去的心理陰影，甚至生命」。

紅星新聞報導，劉修洪6月到達泰國 後，在酒店休息了幾個小時，有人開車來接。之後他手機被收走、眼睛被蒙上、嘴被膠帶纏住，被持槍人員押上皮卡車。

「他們拿著槍抵到後背，把我們強押過去的。」劉修洪先後輾轉三個「兵站」，在小黑屋裡被關押，因為懂一些中醫，又因為超過35歲而「賣不出去」，劉修洪成了「臨時醫生」，最後被「買一送一」進入緬甸的電詐園區。

進入電詐園區後，劉修洪收到一份300多頁的話術本，被要求10天內背下來，內容包括角色姓名、住址、身分證號、學校、工作經歷等，「包裝成軍官，騙那些離異的、年齡大的女性」。他不想騙人，也背不下來，因此挨打。

劉修洪說，有一天他看到園區老闆在咳嗽，把了脈後判斷是肺氣腫，還教他去找清肺顆粒、金銀花水等藥物服用。也因此劉修洪可以走出小黑屋去曬曬太陽，後來還搬到單人房。

另一方面，劉修洪的姊姊飛抵曼谷展開跨國營救，在中泰警方介入調查、媒體廣泛報導後，園區老闆告訴他：「你姊姊找了很多人，我事情多，不想一直折騰。你跟家裡聯繫一下報個平安，能回去你就回去吧。」後來經劉修洪姊姊和園區老闆多次談判，劉修洪終於獲救。姊姊稱，為尋找和解救弟弟，前後花了30多萬。

成功逃離園區，劉修洪說，身體上的傷可以痊癒，但心理上的傷卻很難痊癒。他慶幸自己學過幾年中醫，少挨了很多打，「但其他人就沒有那麼幸運了」。劉修洪更透露，園區裡有大麻、K粉等毒品，劉修洪姊姊表示，很多女性被騙進園區後，基本上都被毒品控制，解救難度更大。

劉修洪手上的傷。(取材自紅星新聞)