我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

電詐園驚魂79天 失聯川男獲解救回國：別信境外機會

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
回到四川後的劉修洪與姐姐。(取材自紅星新聞)
回到四川後的劉修洪與姐姐。(取材自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

劉修洪赴泰後遭誘騙至緬甸電詐園區，歷經79天囚禁與暴力控制後，在姊姊與中泰警方協助下獲救返國，並警告勿信境外機會。

「以後再也不去了。」38歲的四川綿竹男子劉修洪回憶起自己陷在緬甸詐騙園區的日子，仍有些後怕。今年6月，他從廣州飛往曼谷「收生意回款」，抵達後就與家人失去聯繫，經過噩夢般的79天才獲救。他想透過自己的經歷提醒更多人：「不要輕信境外所謂的『機會』，一旦踏入那條路，面臨的可能是電棍、槍托、水牢和永遠無法抹去的心理陰影，甚至生命」。

紅星新聞報導，劉修洪6月到達泰國後，在酒店休息了幾個小時，有人開車來接。之後他手機被收走、眼睛被蒙上、嘴被膠帶纏住，被持槍人員押上皮卡車。

「他們拿著槍抵到後背，把我們強押過去的。」劉修洪先後輾轉三個「兵站」，在小黑屋裡被關押，因為懂一些中醫，又因為超過35歲而「賣不出去」，劉修洪成了「臨時醫生」，最後被「買一送一」進入緬甸的電詐園區。

進入電詐園區後，劉修洪收到一份300多頁的話術本，被要求10天內背下來，內容包括角色姓名、住址、身分證號、學校、工作經歷等，「包裝成軍官，騙那些離異的、年齡大的女性」。他不想騙人，也背不下來，因此挨打。

劉修洪說，有一天他看到園區老闆在咳嗽，把了脈後判斷是肺氣腫，還教他去找清肺顆粒、金銀花水等藥物服用。也因此劉修洪可以走出小黑屋去曬曬太陽，後來還搬到單人房。

另一方面，劉修洪的姊姊飛抵曼谷展開跨國營救，在中泰警方介入調查、媒體廣泛報導後，園區老闆告訴他：「你姊姊找了很多人，我事情多，不想一直折騰。你跟家裡聯繫一下報個平安，能回去你就回去吧。」後來經劉修洪姊姊和園區老闆多次談判，劉修洪終於獲救。姊姊稱，為尋找和解救弟弟，前後花了30多萬。

成功逃離園區，劉修洪說，身體上的傷可以痊癒，但心理上的傷卻很難痊癒。他慶幸自己學過幾年中醫，少挨了很多打，「但其他人就沒有那麼幸運了」。劉修洪更透露，園區裡有大麻、K粉等毒品，劉修洪姊姊表示，很多女性被騙進園區後，基本上都被毒品控制，解救難度更大。

劉修洪手上的傷。(取材自紅星新聞)
劉修洪手上的傷。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 他6月從廣州飛往曼谷，原本說是去收生意回款，抵達泰國後在酒店休息數小時便被人接走，隨即遭收手機、蒙眼、封嘴，最後被持槍人員押往園區。

  • 劉修洪先後被關在3個兵站的小黑屋，進入園區後還被要求10天背完300多頁話術本，扮成軍官行騙；因不配合也背不下來，多次遭到毆打。

  • 在姊姊飛到曼谷求助、中泰警方介入與媒體報導後，園區老闆同意放人，經多次談判才成功脫困；姊姊為營救他前後花了30多萬元。

泰國 緬甸 詐騙

上一則

假賣物真賣淫？閒魚藏「處寶可約」暗語 少女最小14歲

下一則

柬埔寨8號電詐園區內部曝光 掛中文標語「不要假裝努力」

延伸閱讀

「不付60萬就賣到會所」 24歲女主播疑被綁架、神情恍惚

「不付60萬就賣到會所」 24歲女主播疑被綁架、神情恍惚
受困隧道9天奇蹟獲救 尼泊爾男以為才過2、3天 黑暗中喝洪水續命

受困隧道9天奇蹟獲救 尼泊爾男以為才過2、3天 黑暗中喝洪水續命
息影14年突想復出 陳俊生鬆口原因超催淚：想讓89歲罹病老父開心

息影14年突想復出 陳俊生鬆口原因超催淚：想讓89歲罹病老父開心
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」