我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

柬埔寨8號電詐園區內部曝光 掛中文標語「不要假裝努力」

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
辦公室牆壁的中文標語。（取材自柬中時報）
辦公室牆壁的中文標語。（取材自柬中時報）

AI摘要

文章摘要整理：

柬埔寨當局公開8號電詐園區內部，揭示其宛如城中城的龐大規模、完善設施與企業化詐騙運作，並牽出相關公司及國際制裁背景。

柬埔寨當局9月21日帶領媒體記者進入位於波羅勉省的「8號電詐園區」進行實地走訪，揭開這座已被執法部門查處並關閉的電詐基地內部面貌。柬中時報記者在現場看到，該園區占地約120公頃，規模龐大且多棟建築密集分布，辦公、住宿、餐飲及網路設施一應俱全，可容納約2萬人，儼然是一座相對獨立的「城中城」。

據報導，園區內部除了成排的大型樓宇，還建有人工湖、餐廳、商鋪和大型食堂等生活設施，部分區域設置了大量門禁閘機，公共區域與道路皆安裝監控設備。辦公室內部雖已空無一人，但仍遺留大量桌椅、電腦顯示器及密集布設光纖的網路機房；牆上甚至掛有編號手機袋與中文標語「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲」。此外，記者還在其中一間房間內發現「新加坡警察部隊商業事務局」字樣及標識，具體用途仍待釐清。

這座又稱「Meun Chey商業城」或「Legend Park」的「8號園區」位於波羅勉省甘再米縣，於2023年開始建設，並於今年2月被柬埔寨執法部門查處關閉。報導指出，該園區由Legend Innovation公司運營，與當地太子集團存在關聯，且在註冊地址、支付及物流服務等方面亦與匯旺集團有所聯繫。運營公司及其董事Eang Soklim已於今年3月遭英國政府實施制裁。

目前園區內多處辦公室與公共設施處於荒廢狀態，部分未完工的建築現場仍堆放著大量瓷磚等建材。柬埔寨當局帶領媒體公開直擊現場，展現對電詐園區清查的階段性成果，向外界揭露電詐集團極度規模化與組織化的運作冰山一角。

「8號園區」內部景況曝光後，許多網友對園區的規模與設施感到震驚，「居然連人工湖和商鋪都有，根本就是專業化營運的犯罪城市」、「牆上的中文毒雞湯標語太諷刺了，完全是用企業化管理在搞詐騙」；也有網友留言表示：「希望能徹底查清背後的利益鏈條與黑幕」、「看到那些標語和機房真的毛骨悚然」。

牆上設定編號「手機袋」貼有中文姓名標籤。（取材自柬中時報）
牆上設定編號「手機袋」貼有中文姓名標籤。（取材自柬中時報）

園區規模龐大，外表形成相對獨立的「城中城」。（取材自柬中時報）
園區規模龐大，外表形成相對獨立的「城中城」。（取材自柬中時報）

被查處關閉後的「8號電力詐騙園區」。（取材自柬中時報）
被查處關閉後的「8號電力詐騙園區」。（取材自柬中時報）

精華 FAQ

  • 當局帶媒體走訪的是位於波羅勉省的「8號電詐園區」，也稱「Meun Chey商業城」或「Legend Park」。該園區已被查處並關閉，成為外界觀察電詐產業鏈的重要現場。

  • 園區占地約120公頃，可容納約2萬人，內有多棟樓宇、人工湖、餐廳、商鋪、大型食堂與網路機房，還設有門禁閘機及監控系統，幾乎像一座自成一體的城中城。

  • 報導指出園區由Legend Innovation公司運營，與太子集團存在關聯，也在註冊地址、支付及物流服務上與匯旺集團有所聯繫；其董事Eang Soklim已於今年3月遭英國政府制裁。

柬埔寨

上一則

電詐園驚魂79天 失聯川男獲解救回國：別信境外機會

下一則

延續龍系列… 央視官宣：殲35A新名字是「雲龍」

延伸閱讀

柬埔寨總理：電詐重創國家形象 將重塑國際信心

柬埔寨總理：電詐重創國家形象 將重塑國際信心
南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅
「新幣擔保」中文在線交易平台詐騙美國人 華府聯邦檢方查封

「新幣擔保」中文在線交易平台詐騙美國人 華府聯邦檢方查封
法院再擋川普冠名 甘迺迪中心董事會1小時後表決關閉

法院再擋川普冠名 甘迺迪中心董事會1小時後表決關閉

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」