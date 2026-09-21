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閒魚涉黃？ 「處寶可約」暗語曝最小僅14歲 價格2至3萬

中國新聞組／北京21日電
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二手交易平台閒魚暗藏涉黃產業鏈，引發網友關注。 （取材自中新網）
二手交易平台閒魚暗藏涉黃產業鏈，引發網友關注。 （取材自中新網）

二手交易平台閒魚近日傳出暗藏色情引流產業鏈，不法商家以「上門」、「處寶可約」等暗語招攬客戶，其中可供「預約」的女孩大多是未成年人，年齡最小僅14歲，價格2萬（人民幣，下同，約2972美元）至3萬元。媒體報導後，「閒魚涉黃」詞條也登上微博熱搜第一。輿論發酵後，閒魚黑板報發文表示，閒魚成立專項小組嚴打色情引流，呼籲各平台聯合行動。

閒魚是中國大型二手交易平台，但河北經視「今日調查」發現，部分帳號卻利用平台發布看似正常的服務信息，實際進行色情引流。

報導指出，在閒魚搜尋後聯繫一家自稱西安SPA按摩店的商家，對方暗示提供特殊服務，並試圖將記者引導至平台外私下聯繫。另有商家以「模特上門約拍」、「上門健身」、「游泳教學」等名義發布信息，配圖卻多為女性照片。

「今日調查」記者在一家標稱「游泳教學」的店舖購買相關視頻後發現，內容實際是引導用戶掃碼進群。加入群組後可看到大量女性「資料卡」，並宣稱「全國可接」，用戶還需支付99元意向金才能進入當地群組。

更令人關注的是，部分客服個人信息直接標註「處寶可約」。客服稱手中可供「預約」的女孩大多是未成年人，年齡最小只有14歲，價格約2萬至3萬元。

據了解，相關商家在引流過程中頻繁使用變體暗語，將看似普通的商品或服務作為掩護，並誘導用戶轉往微信等站外渠道。由於暗語不斷變化，增加了平台識別和治理難度。

針對媒體報導，閒魚官方客服21日回應稱，平台一直禁止發布各類違規信息，並通過多種方式識別、刪除違規商品，但仍有不法分子利用暗語逃避監管，未來持續提升技術能力和審核力度。

根據閒魚18日公布的專項治理數據顯示，2026年1月至今，平台累計處置色情引流類風險帳號98358個，並向公安部門移送相關線索，警企協同成功打擊色情團伙15個。平台也指出，色情引流治理的一大難點，是相關團伙往往利用平台作為入口，之後將交易或詐騙轉移至站外。

此次曝光也讓閒魚過往的相關爭議再次受到關注。公開報導顯示，該平台過去曾多次被曝存在色情引流問題，並接受相關治理及整改。此次事件涉及未成年人，也再度引發網友對平台審核與治理機制的討論。

精華 FAQ

  • 報導指出，不法商家在閒魚以「上門」、「處寶可約」等暗語招攬客戶，表面上發布正常服務資訊，實際卻在進行色情引流，並把聯繫方式導向站外。

  • 涉事帳號常以「模特上門約拍」、「上門健身」、「游泳教學」或按摩店等名義發文，搭配女性照片吸引注意，再透過私訊、掃碼入群與站外聯繫完成引流。

  • 閒魚表示已成立專項小組打擊色情引流，並稱持續提升審核與技術能力；但事件涉及未成年人，且過去屢有類似爭議，也讓外界質疑平台治理成效。

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