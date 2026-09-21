「不付60萬就賣到會所」 24歲女主播疑被綁架、神情恍惚

24歲帶貨主播王然疑似遭拐賣至緬甸詐騙園區。（視頻截圖）

中國再傳出有年輕人被拐賣至詐騙園區，來自哈爾濱的24歲帶貨主播王然，疑似遭人以赴泰國 為由騙走，被轉運至緬甸 並遭綁架。家屬表示，綁匪要求支付60萬元（人民幣，下同，約8.9萬美元）贖金，並威脅若無法籌足款項，就將她「賣到園區會所」。目前王然家屬已報警，警方表示將安排反詐人員與家屬聯繫。

綜合大河報、新京報等媒體報導，王然在南京從事帶貨主播工作，她的表姐表示，王然9月12日瞞著家人飛往泰國曼谷，隔天家屬就接到電話，對方要求支付60萬元贖金，還設定9月20日為最後期限。

家屬曾與王然進行兩次視訊通話，從畫面中看到她精神狀態不佳、神情恍惚，所在房間環境簡陋，窗戶疑似以黑色塑膠布封閉，室內只有破舊的上下鋪。家屬經多方了解後認為，王然應該已經從泰國被轉運至緬甸的詐騙園區。 視訊對話中，王然神情恍惚。（視頻截圖）

王然表姐表示，綁匪在談判過程中不斷催促家屬籌錢，並發消息威脅：「必須得給我湊到，要不然我就把她賣到（園區會所）。」家屬因此希望盡快確認王然下落並協助其脫困。

9月20日，王然父親趕到南京，前往女兒失聯前居住地的派出所報警並提交相關材料。派出所工作人員證實已接到家屬報警，並表示將安排反詐人員與家屬進一步聯繫。

目前，王然是否已被轉移至何處，以及家屬與對方後續談判情況，仍有待進一步確認。家屬則持續尋求相關部門協助，希望能找到王然並確保其安全。