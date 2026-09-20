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佛山工人30樓外牆作業被剪繩 2樓老人幹的「想當晾衣繩」

中國新聞組／北京20日電
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佛山一名工人高空作業時安全繩遭人剪斷。（視頻截圖）
佛山一名工人高空作業時安全繩遭人剪斷。（視頻截圖）

中國廣東佛山一名工人進行高空作業時，赫然發現安全繩遭人剪斷，一大團繩索落在2樓平台。追查後發現竟是一名近80歲老人所為，對方稱不知道有人正在施工，只是想把繩子拿去當晾衣繩。

▲ 影片來源：YouTube@MrPixel-123（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合荔枝新聞、金羊網等報導，劉姓男子9月17日在佛山一棟大樓進行高空作業，從30樓一路作業至2樓附近時，察覺繩索出現異常，隨後發現繩子已遭剪斷，剩餘繩索堆在2樓平台。

劉先生下到2樓查看，發現繩索斷面疑似遭人割斷。經詢問後得知，剪繩者是一名年近80歲的老人。

劉先生表示，老人聲稱不知道當時有人正在進行高空作業，看到繩索後便將其剪斷，「他說剪斷繩子去做晾衣繩」。

考量老人年紀較大，劉先生最終沒有報警，而是將事件反映給大樓物業，最後由老人賠償400元人民幣繩索費用。

事件曝光後引發網友熱議，不少人認為高空作業安全繩關係工人性命，即使老人聲稱不知情，直接剪斷繩索的行為仍相當危險；也有網友認為，不應單純以年齡作為不報警處理的理由。

類似事件今年7月也曾在湖北武漢發生。當時周姓工人與同事在一棟60層高住宅外牆施工，每人各使用一條承重主繩及一條防墜副繩。兩人在14樓作業時，其中一人發現副繩突然斷裂，14樓以下約一大段繩索也不翼而飛。

工人表示，當天中午收工時繩索仍完好，下午再施工時卻發現副繩末端有疑似遭刀具割斷的痕跡。兩人下樓尋找未果，隨後報警處理。

佛山一名工人高空作業時安全繩遭人剪斷，一大團繩索落在2樓平台。（視頻截圖）
佛山一名工人高空作業時安全繩遭人剪斷，一大團繩索落在2樓平台。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 劉姓工人9月17日在佛山大樓進行高空外牆作業，從30樓一路施工到接近2樓時，發現安全繩出現異常，後來才察覺繩索已被剪斷。

  • 追查後發現，動手的是一名年近80歲的老人。老人表示自己不知道當時有人正在施工，只是看到繩索，想剪下來拿去當晾衣繩使用。

  • 劉先生考量老人年紀較大，沒有報警，而是向大樓物業反映，最後由老人賠償400元繩索費。事件也引發網友對施工安全與處理方式的爭議。

武漢

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