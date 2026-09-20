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「前面欠債憑啥我還」畢節市委書記公開嗆 黨報：歪理

中國新聞組／北京20日電
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貴州省委原常委、畢節市委原書記吳勝華。(取材自大風新聞)
貴州省委原常委、畢節市委原書記吳勝華。(取材自大風新聞)

貴州省委原常委、畢節市委原書記吳勝華遭官方通報，在任期間多次公開聲稱「債都是前面欠的，憑什麼讓我還？」並被指對化債工作不抓不管。其任內畢節市債務餘額不降反增，2024年隱性債務化債任務完成率僅20%，排名貴州省倒數第一。

大風新聞報導，中央紀委、財政部日前聯合通報6起地方政府隱性債務追責問責典型案例，其中包括吳勝華「新官不理舊帳」、落實防範化解地方債務風險部署不力問題。

通報指出，2022年至2025年吳勝華擔任畢節市委書記期間，對化債工作「不抓不管」，放縱違規化債等亂象滋生，還多次公開發表「債都是前面欠的，憑什麼讓我還」等言論，坐視債務風險持續擴大。

據報導，吳勝華1966年10月出生於貴州都勻，曾任貴定縣縣長、縣委書記，黔南州副州長、州長等職，2020年10月出任貴州省副省長，2022年4月任貴州省委常委，同年5月兼任畢節市委書記。

2025年7月24日，中央紀委國家監委宣布吳勝華涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。2026年1月7日，官方通報他遭開除黨籍和公職。

紀檢部門調查稱，吳勝華落實防範化解地方債務風險重大決策部署不力，並存在結交政治騙子、搞迷信活動、違規接受宴請及使用公務車、不按規定報告個人事項、違規收受禮品禮金等問題。

通報還指，他利用職務便利，在礦產資源開發審批、工程項目承攬等方面為他人謀利，非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。

人民日報19日就此發表評論，稱「債都是前面欠的，憑什麼讓我還」的說法是歪理，令人瞠目，反映將「崗位交接」視為「責任切割」的政績觀偏差。評論指出，地方債務不會因官員更替而消失，對歷史欠帳放任不管，還可能影響民生、產業投入及政府信用。

精華 FAQ

  • 通報指他在任畢節市委書記期間，落實防範化解地方債務風險部署不力，對化債工作不抓不管，還放縱違規化債等亂象，屬於典型的「新官不理舊帳」問題。

  • 內文指出，吳勝華任內畢節市債務餘額不降反增，2024年隱性債務化債任務完成率僅20%，在貴州省排名倒數第一，顯示風險沒有被有效控制。

  • 人民日報認為這種說法是歪理，反映把崗位交接當成責任切割的偏差政績觀；並指出地方債務不會因官員更替消失，若放任不管，還會衝擊民生、產業投入與政府信用。

財政部

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