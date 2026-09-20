以為AI? 軍訓晚會封神現場 學姐復刻麥可舞蹈 新生全看呆
近日，「學姐復刻麥可·傑克森舞蹈」在微博上引發熱議，多個帳號發布相關視頻被大量轉傳，視頻中，疑似在廣東某大學的一場軍訓晚會上，一名學姐身穿金色亮片上衣、黑色短褲和軍帽，完美復刻了麥可·傑克森的經典舞蹈，因動作流暢、質感極佳，被網友讚為「如AI般精準」，台下則坐滿了身穿迷彩服的新生，大家看得目不轉睛。
據網傳視頻，這是發生在軍訓晚會上的表演，相關視頻在9月中旬開始在微博上廣泛傳播。視頻中現場氛圍相當炸裂，新生們「全都看呆了」，紛紛舉起手機拍攝這場「封神」的高光時刻。
不少網友用「封神」來形容這場表演，認為視頻中的學姐的復刻水準非常高。還有網友發起類似仿跳討論，比如有博主分享評價稱：「動作絲滑流暢，流暢到讓人懷疑背景是假的」、「右邊那個拿手機的一直不動，明顯AI。」也有網友留言稱視頻是真的，並未以AI造假。
有網友點讚學姐的身材，也有人回懟「這種瘦排骨毫無美感可言。」還有不少網友認為「軍訓晚會跳這個不合適，太騷了」，「學校教官怎麼會允許在校園跳這種舞？」，「 這釘鞋怎麼也得扎進草皮40米呀，別再用AI丟人現眼。」
據網易報導，大學生復刻MJ舞蹈並非個例。此前有高校在軍訓晚會或校園活動中復刻「Thriller」MV的舞蹈名場面，也有校園舞者精準復刻「Smooth Criminal」的經典編排，都引發了不少關注。
中國舞者蔡軍也多次復刻MJ經典舞步出圈，其曾在南非頂級球場（MJ世界巡演曾使用過的場地）復刻MJ經典造型與舞蹈，包括太空步、45°前傾等標誌性動作，引發數萬觀眾尖叫，被讚「重現舞王舞台。」
內文描述一段疑似在廣東某大學軍訓晚會上的表演，學姐以金色亮片上衣與軍帽復刻麥可·傑克森舞蹈，因神似程度高而在微博迅速爆紅。 因為影片中的舞步、節奏與整體質感都相當流暢逼真，網友認為幾乎像AI生成般完美，甚至連台下反應與畫面細節也被拿來討論真假。 部分網友盛讚表演「封神」，認為復刻水準極高；但也有人質疑身材、穿著與舞風不合校園場合，甚至懷疑影片是否經過AI造假處理。
精華 FAQ
內文描述一段疑似在廣東某大學軍訓晚會上的表演，學姐以金色亮片上衣與軍帽復刻麥可·傑克森舞蹈，因神似程度高而在微博迅速爆紅。
因為影片中的舞步、節奏與整體質感都相當流暢逼真，網友認為幾乎像AI生成般完美，甚至連台下反應與畫面細節也被拿來討論真假。
部分網友盛讚表演「封神」，認為復刻水準極高；但也有人質疑身材、穿著與舞風不合校園場合，甚至懷疑影片是否經過AI造假處理。
上一則