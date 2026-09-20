河南1局長被查 家屬花300萬找關係撈人卻遇「政治騙子」

張增建收到高軍軍家人退還的部分金錢。多位受訪者稱，張增建為撈張增強花的300萬元需要被追繳。（取材自中新周刊／圖/受訪者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河南魯山縣局長被查後，家屬花300萬元找關係撈人卻遭騙。

河南魯山縣局長被查後，家屬花300萬元找關係撈人卻遭騙。 重點二： 原下屬夫婦先後被控詐騙，還再花375萬元找人脫罪失敗。

原下屬夫婦先後被控詐騙，還再花375萬元找人脫罪失敗。 重點三：假扮官員的張宏金與侯軼涉「政治騙子」，部分人未被追責。

河南 省一名縣級局長被查，家人花300萬元（人民幣，下同，約44.7萬美元）委託局長的原下屬藉找「關係」撈人，結果人沒撈出來，錢卻被騙走，原下屬夫妻也因涉嫌詐騙 被查。而原下屬夫妻為找人擺平所涉詐騙案件，先後支付375萬元再找人想把自己撈出來，結果又遇上「政治騙子」，不僅被騙財，夫妻兩人還先被判了有期徒刑12年和9年，「政治騙子」則至今卻尚未被追責。

據中國新聞周刊報導，2022年8月，河南省魯山縣應急管理局原局長張增強卸任後被留置，其三哥張增建稱，弟弟的下屬、42歲的河南省魯山縣應急管理局工會原副主席范旭峰聯繫他，稱可幫忙撈出張增強，但要向「領導」張宏金送300萬元。張增建將300萬元現金交給范旭峰，由范旭峰的丈夫高軍軍轉交給張宏金。

高軍軍稱，張宏金在不同場合切換「張主任」、「張處長」、「洛陽區原副檢察長」等多重身分，並通過中間人朱磊接觸自己和丈夫范旭峰，還送上帶警徽圖案的水杯和腰帶，自己因此對其身分深信不疑。

直到2023年，張增強因貪污罪、受賄罪被判處有期徒刑11年，高軍軍向張宏金討要說法，張宏金才陸續退還200多萬元。高軍軍才知道65歲的張宏金實際身分是洛陽農民，沒有任何從政履歷。

張宏金則表示，他確曾找過河南某市公安局刑偵支隊一名時任副支隊長，還聯繫過「給北京某部隊首長開過車的郭恆」等關係，均無法替高軍軍夫婦撈出張增強，於是將180萬元退給了高軍軍，另外80萬元則退給了朱磊轉退給高軍軍。

但高軍軍夫婦收到退款後，沒有將180萬元退還張增建，而是向張增建謊稱，錢已經用於疏通關係，無法追回。張增建意識到自己被高軍軍夫婦騙了，於是報警，高軍軍與范旭峰因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，後被取保候審。

高軍軍慌了，想找關係把自己和妻子撈出來，經人介紹認識了侯軼，侯軼自稱能聯繫公安部及省級領導，高軍軍不疑有他，先後向侯軼支付現金及轉帳共375萬元，但案件並沒有得到解決，侯軼還將其電話拉黑，高軍軍這才知道自己再次遇到了「政治騙子」。

魯山縣法院認定范旭峰、高軍軍犯詐騙罪，分別判處有期徒刑12年和9年。今年6月30日，平頂山市中級人民法院維持原判。兩人即將入獄。

而侯軼因涉嫌詐騙被抓獲，今年7月在魯山縣法院開庭審理，尚未宣判。而高軍軍仍有170萬元沒退給張增建。高軍軍的姊姊高曉麗稱，「我們家人已經賣房並自籌錢款退還張增建80萬元。」

張宏金則在2024年上半年被刑拘，但後來未被追究刑責。法學教授分析，張宏金事後退還大部分款項，難以認定非法占有目的。中間人朱磊同樣未受刑事處罰。