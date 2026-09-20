我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

河南1局長被查 家屬花300萬找關係撈人卻遇「政治騙子」

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張增建收到高軍軍家人退還的部分金錢。多位受訪者稱，張增建為撈張增強花的300萬元...
張增建收到高軍軍家人退還的部分金錢。多位受訪者稱，張增建為撈張增強花的300萬元需要被追繳。（取材自中新周刊／圖/受訪者提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河南魯山縣局長被查後，家屬花300萬元找關係撈人卻遭騙。
  • 重點二：原下屬夫婦先後被控詐騙，還再花375萬元找人脫罪失敗。
  • 重點三：假扮官員的張宏金與侯軼涉「政治騙子」，部分人未被追責。

河南省一名縣級局長被查，家人花300萬元（人民幣，下同，約44.7萬美元）委託局長的原下屬藉找「關係」撈人，結果人沒撈出來，錢卻被騙走，原下屬夫妻也因涉嫌詐騙被查。而原下屬夫妻為找人擺平所涉詐騙案件，先後支付375萬元再找人想把自己撈出來，結果又遇上「政治騙子」，不僅被騙財，夫妻兩人還先被判了有期徒刑12年和9年，「政治騙子」則至今卻尚未被追責。

據中國新聞周刊報導，2022年8月，河南省魯山縣應急管理局原局長張增強卸任後被留置，其三哥張增建稱，弟弟的下屬、42歲的河南省魯山縣應急管理局工會原副主席范旭峰聯繫他，稱可幫忙撈出張增強，但要向「領導」張宏金送300萬元。張增建將300萬元現金交給范旭峰，由范旭峰的丈夫高軍軍轉交給張宏金。

高軍軍稱，張宏金在不同場合切換「張主任」、「張處長」、「洛陽區原副檢察長」等多重身分，並通過中間人朱磊接觸自己和丈夫范旭峰，還送上帶警徽圖案的水杯和腰帶，自己因此對其身分深信不疑。

直到2023年，張增強因貪污罪、受賄罪被判處有期徒刑11年，高軍軍向張宏金討要說法，張宏金才陸續退還200多萬元。高軍軍才知道65歲的張宏金實際身分是洛陽農民，沒有任何從政履歷。

張宏金則表示，他確曾找過河南某市公安局刑偵支隊一名時任副支隊長，還聯繫過「給北京某部隊首長開過車的郭恆」等關係，均無法替高軍軍夫婦撈出張增強，於是將180萬元退給了高軍軍，另外80萬元則退給了朱磊轉退給高軍軍。

但高軍軍夫婦收到退款後，沒有將180萬元退還張增建，而是向張增建謊稱，錢已經用於疏通關係，無法追回。張增建意識到自己被高軍軍夫婦騙了，於是報警，高軍軍與范旭峰因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，後被取保候審。

高軍軍慌了，想找關係把自己和妻子撈出來，經人介紹認識了侯軼，侯軼自稱能聯繫公安部及省級領導，高軍軍不疑有他，先後向侯軼支付現金及轉帳共375萬元，但案件並沒有得到解決，侯軼還將其電話拉黑，高軍軍這才知道自己再次遇到了「政治騙子」。

魯山縣法院認定范旭峰、高軍軍犯詐騙罪，分別判處有期徒刑12年和9年。今年6月30日，平頂山市中級人民法院維持原判。兩人即將入獄。

而侯軼因涉嫌詐騙被抓獲，今年7月在魯山縣法院開庭審理，尚未宣判。而高軍軍仍有170萬元沒退給張增建。高軍軍的姊姊高曉麗稱，「我們家人已經賣房並自籌錢款退還張增建80萬元。」

張宏金則在2024年上半年被刑拘，但後來未被追究刑責。法學教授分析，張宏金事後退還大部分款項，難以認定非法占有目的。中間人朱磊同樣未受刑事處罰。

精華 FAQ

  • 其三哥張增建透過原下屬范旭峰與其夫高軍軍找關係，先交出300萬元現金，聲稱要送給所謂的「領導」張宏金，以協助把張增強從留置中撈出。

  • 張宏金自稱多種官員身分，收錢後又退還大部分款項，讓人誤信其有門路，但其實只是洛陽農民。法學教授認為難認定非法占有目的，因此未被追究刑責。

  • 高軍軍夫婦因涉詐被查後，又想花375萬元請侯軼幫忙脫身，對方聲稱能聯繫公安部及省級領導，卻收錢失聯。范旭峰、高軍軍分別被判12年、9年，侯軼另案審理中。

河南 詐騙

上一則

一家7口人點8菜只花60元 紅燒大蝦6元 武漢高校食堂出圈

下一則

「拿牙籤戳耳機孔」 小紅書攻略為何教乘客破壞飛機設備？

延伸閱讀

假新娘假母假鄰居齊上陣 中男跨海娶妻被騙2.8億越南盾

假新娘假母假鄰居齊上陣 中男跨海娶妻被騙2.8億越南盾

30年沒離開過上海的保安 為何被北京法院判背債百萬？

30年沒離開過上海的保安 為何被北京法院判背債百萬？
安徽人妻戀男主播 半年打賞390萬 夫把小王和平台都告了

安徽人妻戀男主播 半年打賞390萬 夫把小王和平台都告了
快遞、找工…紐約華男騙了近百人逾50萬元 受害者快出面

快遞、找工…紐約華男騙了近百人逾50萬元 受害者快出面

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑