深圳夫妻鬧離婚 夫控妻轉移1400萬、驚吐兩子女非親生

深圳一名萬姓男子萬指妻子張女在婚姻存續期間涉嫌轉移逾1400萬元(人民幣，下同)財產，並向法院提起離婚訴訟，要求分割公司財產。萬男表示，自己同意離婚，但認為應追查婚內財產流向後一併分割，案件預定9月29日在深圳開庭。

封面新聞報導，萬男稱，他在深圳經營電子產品電商 貿易公司，與張女育有一子一女，兒子22歲、女兒18歲。他提供一份自2017年起的資金流水明細，指張女名下帳戶涉及提現、轉帳及收取貨款等交易，合計達1472萬8416元。他認為妻子透過頻繁現金轉帳、大額提現等方式轉移夫妻共同財產，累計金額超過1400萬元。

對於丈夫的指控，張女否認轉移財產。她表示相關銀行帳戶也用於公司日常轉帳與支出，「這些流水支出都是生活和工作的必要支出」，其中大部分屬公司流水，並非個人轉移財產。

張女另表示，自己先前確實曾出售一處房產，扣除貸款 後約剩200萬元，目前仍在自己名下；「賣房子的錢，我沒有給他，如果給他了，我連生活都生活不下去，所以賣房的錢暫時在我的名下」。

萬男表示，近年公司經營狀況不佳，目前包括數套公司房產在內，整體財產不到1000萬元。他主張，不應只分割現有公司資產，也應追溯妻子此前是否存在轉移、隱匿共同財產的情況；此外，若涉及過去子女撫養費支出，他也將提出相關賠償要求。

報導稱，這起婚姻糾紛另一焦點，是萬男所稱的親子關係問題。他表示，自己2025年3月及12月分別委託第三方鑑定機構與女兒、兒子進行親子鑑定，結果顯示「兩個孩子都不是自己親生的」。不過，目前尚無法院或其他權威部門公開證實相關說法。對此，張女僅表示「暫時不便回答」。

萬男表示，開庭時也計畫提出親子關係鑑定請求。

報導說，此案涉及婚內財產、公司資產及親子關係等多項爭議，最終仍須由法院依據雙方提交的證據及相關法律程序作出認定。