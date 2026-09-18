有人花13.9萬買課…「985海歸教授」賣課吸金2000萬跑了

李某在直播時展示押中高考題。(取材自海報新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 李某以985海歸教授頭銜在短影音平台賣課，利用家長升學焦慮收費逾2000萬元後傳出失聯停課，現已有多名家長提告求償。

以「985海歸教授」為頭銜的網紅博主李某，近期因宣傳升學 規畫引發大量家長跟風購課，隨後卻爆發客服失聯與停課危機，演變成涉及金額超2000萬元(人民幣，以下同)的消費維權風波。截至9月16日，已有1000餘名家長登記維權，單筆最高金額達38萬元，多名家長已向法院提起訴訟。

據海報新聞報導，事件源於自稱天津大學教授的李某在短視頻平台頻繁直播，以「親傳弟子做方案」、「名額有限」等飢餓行銷話術，推銷價格數千至數十萬元的升學指導與預售網課。江蘇家長陳虹表示，她花費8980元購買高考 報名服務，又花了1萬1750元購買號稱「清北名師」執教的預售網課，然而，申請退費時卻被客服以各種理由拖延，最終客服完全失聯。另一位家長江偉更為孩子的保研服務，一次性繳納了13.9萬元，直到9月初接獲通知公司跑路，工作人員全數失聯。

報導指出，涉事的武漢學程思遠科技有限公司與北京起航新未來科技有限公司背後股權相互交織，李某本人即為北京起航新未來的第二大股東。記者9月8號實地造訪武漢學程思遠公司登記地址，現場已空無一人，且門口張貼警方封閉公告。武漢東湖新技術開發區市場監督管理局回應表示，該公司因員工糾紛搬走設備已報警，目前改為居家辦公並非跑路，公司僅提供轉課程或資料等方案，退費只能透過法律訴訟途徑。

這起針對家長教育焦慮的割韭菜風暴曝光後，迅速在網路上引發熱烈討論。許多網友憤怒表示：「利用家長對高考和保研的焦慮來斂財，這種行徑太惡劣」、「打著985教授的光環收幾十萬，出事了就推給離職員工，一定要嚴查」；也有網友留言提醒：「預售課程和天價高報指導風險極高，千萬別輕信網路主播的饥餓行銷」、「教育監管部門應該介入，不能讓這些機構隨便換個皮繼續騙人。」

目前涉案公司客服僅提供將剩餘課程更換為其他機構錄播課或秋季課的方案，但遭多數家長拒絕，要求退還剩餘費用。陳虹與江偉等多位家長已向北京與武漢的法院提起合同糾紛訴訟，案件目前仍在審核中。大眾與受害家長紛紛呼籲相關部門積極介入，追究涉事機構與網紅博主的法律責任，以維護消費者合法權益。

李某在直播中稱武漢學程思遠是其公司 。(取材自海報新聞)