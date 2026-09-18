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武大圖書館事件/誣告學弟性騷的楊女 被揭赴西班牙讀博

中國新聞組／北京18日電
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武漢大學碩士畢業生楊景媛傳出遠赴西班牙讀博。（視頻截圖）
武漢大學碩士畢業生楊景媛傳出遠赴西班牙讀博。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

曾因誣指學弟性騷而引爆輿論的楊景媛，如今被爆赴西班牙讀博，並因論文與言行爭議遭網友向校方舉報。

曾因誣指學弟性騷擾" rel="154586">性騷擾而引爆輿論的武漢大學碩士畢業生楊景媛，日前被爆出已遠赴西班牙卡洛斯三世大學讀博，卻因過去涉及碩士論文硬傷、散布判決書及謊稱考上公務員等爭議行為，再度遭到廣大網友跨海向西班牙校方舉報，學校亦反饋表示將進行確認。

綜合媒體報導，這起引發社會關注的紛爭始於2023年7月11日，武漢大學經管學院研究生楊景媛在圖書館自修時，拍攝學弟肖明瑫五段影片，指控其性騷擾並要求當場寫下道歉信，隨後於同年10月11日在網路發帖曝光。武漢大學曾於同年10月13日以「存在不雅行為」為由給予肖明瑫記過處分；直到2024年2月，肖母提交特應性皮炎診斷證明，指出影片動作僅為隔衣抓癢，一審法院2025年7月25日採信醫學證明判決肖男勝訴，最終二審維持原判並由校方撤銷處分。

楊景媛不僅在網上公開男方個人資訊與判決書，還曾在B站宣稱「保研成功」、「美美讀博」並放話繼續舉報。此外，武大複核其碩士論文，發現上百處格式與法條摘抄出錯等問題，雖保留其學位，但其導師遭暫停招生資格兩年，分管副院長亦受誡勉。

報導指出，楊景媛的行為引發眾多網友不滿，在她申請香港浸會大學博士因網友舉報受阻後，今年3月又在社交平台謊稱考上公務員，並稱「如果能讓別人破防，也挺好玩的」。

如今其B站小號IP顯示已轉移至西班牙，並於全球排名300左右的卡洛斯三世大學攻讀博士。但網友已經等不及了，不少中國網友，還有身在西班牙的華人留學生，直接向學校發了舉報郵件。舉報信附上法院判決書案號、武大論文復核的結論，還有相關媒體報道鏈接，標題就一句話，「關於楊景媛行為及學術誠信的舉報」。

有網友感嘆，當初楊景媛對學弟疑涉性騷一事窮追猛打，敗訴後拒絕道歉，如今她也受到網友的緊咬不放，宛如迴旋鏢。

精華 FAQ

  • 她先前在武漢大學圖書館指控學弟性騷擾，事後被法院與校方後續認定出現反轉，如今又被爆出赴西班牙讀博，因舊爭議再度引發討論。

  • 報導稱，楊景媛的B站小號IP顯示已轉移至西班牙，並在全球排名約300左右的卡洛斯三世大學攻讀博士，校方也已回覆將進行確認。

  • 網友認為她涉及論文格式與法條摘抄錯誤、散布判決書、公開他人資訊及謊稱考上公務員等問題，遂整理法院判決與武大復核結論，跨海寄信舉報。

武漢 性騷擾 性騷

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