雲南19歲少女遭搶劫慘死 兇手二審改判死緩 受害家屬：追責到底

被害時僅19歲的徐文素。（取材自錢江晚報/受訪者供圖）

雲南宣威19歲少女徐文素1999年在自家小賣部遭搶劫，身中30多刀身亡，主犯代男一審被判死刑 ，二審卻改判死刑緩期二年執行。徐家原以為兇手已伏法，直到2010年才偶然得知代男即將刑滿，此後多年持續申訴。

2026年案件出現轉機，雲南省人民檢察院受理刑事申訴。律師近日閱卷後發現，代男當年逃至姊姊代女家中後，代女曾替他藏匿血衣、提供路費，並向警方隱瞞情況。徐文素姊姊徐皎月已向多個部門提交材料，要求追究代女相關法律責任。

潮新聞報導，徐皎月表示，9月4日與代理律師前往雲南省人民檢察院提交閱卷申請，上周獲准後，律師近日開始查閱案件卷宗。

徐皎月說，過去她手中僅有一、二審判決書，一直想弄清楚妹妹身中30多刀，為何二審仍認定代男「尚不屬於應當立即執行的犯罪分子」，並改判死緩。隨著律師閱卷，當年案件更多細節逐漸浮現。

根據案卷，1999年10月25日凌晨，代男與另一名浦姓作案人逃到代女家中。代女看到代男雙手帶血，衣服胸前及袖口有血跡，右手還有傷。代男向姊姊謊稱自己與人打架，對方拿刀要殺他，他奪刀反擊後逃走，不知道對方是否死亡。

據報導，代女隨後替代男包紮傷口，拿出丈夫衣物讓他更換，並將沾有血跡的血衣、血褲裝入編織袋，丟棄在自家廁所。代男離開前告知要前往昆明躲避，代女還拿出人民幣100多元（ 約14美元）作為路費。

案件偵查期間，宣威市公安局曾兩次到代女家中調查核實，代女均否認相關情況。之後警方在其家中廁所內打撈出案件中的血衣、血褲。

報導指出，徐皎月表示，家屬此前完全不知道代女曾協助代男處理相關物證及逃跑，「之前我們完全不知道他姊姊還做了這些事。」她認為代女可能屬於當年遺漏的同案人員，因此已向多個部門提交舉報材料，申請追究其窩藏、包庇責任。

徐家代理律師付建表示，代男明知涉嫌犯罪後逃至姊姊家中，代女不僅隱匿血衣等關鍵物證，還提供路費協助逃跑，並在警方兩次調查時作出否認，相關行為符合窩藏、包庇罪的構成要件。他指出，依「中華人民共和國刑法」第310條規定，包庇罪一般最高可判十年有期徒刑，追訴時效通常為15年，但若家屬在追訴期限內曾就相關行為向公安機關控告而公安未予立案，追訴時效可不受限制。

付建認為，若原審確有遺漏同案犯情形，檢察院可依法追加起訴，並建議法院對代女涉嫌窩藏、包庇行為併案審理。徐皎月則表示：「所有做錯事的人都應該付出代價，我會一直堅持申訴，等到公正到來的那天。」