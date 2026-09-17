舉報文物失蹤被迫停業 山東店主：至今仍無部門向我道歉

張先生的燒烤店停業後，他在店門口賣地瓜。(取材自都市現場／受訪者供圖)

山東菏澤燒烤店主張先生實名舉報博物館「元青花杯失蹤」後，店鋪遭5個部門約15次上門檢查。官方日前承認「存在個別執法部門執法行為不規範問題」，但張先生表示，至今「沒有一個人聯繫我」，更無人說明或道歉。

綜合都市現場等報導，張先生今年6月底向山東省文旅廳舉報，稱2010年菏澤元代古沉船出土文物中，央視「探索·發現」畫面曾出現一只半埋土中的青花杯，但未出現在最終移交清單及菏澤市博物館館藏中。

此後，他在牡丹區經營的燒烤園頻繁遭投訴。從7月初開始，市場監管、綜合執法、農業農村、自然資源及消防等5個部門累計上門約15次，最多一天有3個部門接連檢查，涉及衛生、消防、違建、油煙及狗肉等問題。

當地12345熱線此前證實，張先生的燒烤店自2025年5月開業以來，共收到120餘件投訴，其中116件來自同一舉報人；該舉報人累計反映538件問題，涉及當地60餘家熟食、燒烤店。

其中，張先生因販售狗肉遭檢查。他表示，狗肉從農村集市購買，因客觀上難以取得動物檢疫合格證明，遭舉報後已停止販售，檢查後並未受到處罰。菏澤市畜牧服務中心畜禽屠宰科工作人員則表示，目前狗肉「暫時沒有」屠宰規定，該科主要管理牛羊、家禽及生豬等肉類產品。

燒烤店停業後，張先生已改在店門口賣烤紅薯十多天。他表示，一斤只能賺兩、三毛錢人民幣，一天收入約三、五百元，「最起碼能減少點損失」，改賣紅薯後也沒有部門再來檢查。

山東省文旅廳9月13日通報，網傳疑似遺失文物初步認定為青花瓷器殘片，菏澤市已成立聯合調查組調查；同時承認「存在個別執法部門執法行為不規範問題」，將依法依規嚴肅處理。

張先生則不認同「殘片」說法，認為照片中可見帶龍紋的杯子露出一半，即使破損也應屬殘缺文物。他表示：「只能等待最終調查結果」，若最後仍認定為殘片，將向國家文物局反映，希望查清文物是否真的遺失及數量，並向社會公布。