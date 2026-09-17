舉報文物失蹤被迫停業 山東店主：至今仍無部門向我道歉
山東菏澤燒烤店主張先生實名舉報博物館「元青花杯失蹤」後，店鋪遭5個部門約15次上門檢查。官方日前承認「存在個別執法部門執法行為不規範問題」，但張先生表示，至今「沒有一個人聯繫我」，更無人說明或道歉。
綜合都市現場等報導，張先生今年6月底向山東省文旅廳舉報，稱2010年菏澤元代古沉船出土文物中，央視「探索·發現」畫面曾出現一只半埋土中的青花杯，但未出現在最終移交清單及菏澤市博物館館藏中。
此後，他在牡丹區經營的燒烤園頻繁遭投訴。從7月初開始，市場監管、綜合執法、農業農村、自然資源及消防等5個部門累計上門約15次，最多一天有3個部門接連檢查，涉及衛生、消防、違建、油煙及狗肉等問題。
當地12345熱線此前證實，張先生的燒烤店自2025年5月開業以來，共收到120餘件投訴，其中116件來自同一舉報人；該舉報人累計反映538件問題，涉及當地60餘家熟食、燒烤店。
其中，張先生因販售狗肉遭檢查。他表示，狗肉從農村集市購買，因客觀上難以取得動物檢疫合格證明，遭舉報後已停止販售，檢查後並未受到處罰。菏澤市畜牧服務中心畜禽屠宰科工作人員則表示，目前狗肉「暫時沒有」屠宰規定，該科主要管理牛羊、家禽及生豬等肉類產品。
燒烤店停業後，張先生已改在店門口賣烤紅薯十多天。他表示，一斤只能賺兩、三毛錢人民幣，一天收入約三、五百元，「最起碼能減少點損失」，改賣紅薯後也沒有部門再來檢查。
山東省文旅廳9月13日通報，網傳疑似遺失文物初步認定為青花瓷器殘片，菏澤市已成立聯合調查組調查；同時承認「存在個別執法部門執法行為不規範問題」，將依法依規嚴肅處理。
張先生則不認同「殘片」說法，認為照片中可見帶龍紋的杯子露出一半，即使破損也應屬殘缺文物。他表示：「只能等待最終調查結果」，若最後仍認定為殘片，將向國家文物局反映，希望查清文物是否真的遺失及數量，並向社會公布。
他今年6月底向山東省文旅廳實名舉報，指菏澤元代古沉船出土文物中的元青花杯疑似未列入移交清單與館藏，之後店鋪便開始遭多部門密集檢查。 山東省文旅廳9月13日通報，初步認定網傳疑似遺失文物為青花瓷器殘片，並稱已成立聯合調查組；同時承認個別執法部門存在執法行為不規範問題。 燒烤店停業後，他改在店門口賣烤紅薯維持生計，並表示至今沒有人聯繫、說明或道歉；若最後仍被認定為殘片，他將向國家文物局反映要求查明真相。
精華 FAQ
他今年6月底向山東省文旅廳實名舉報，指菏澤元代古沉船出土文物中的元青花杯疑似未列入移交清單與館藏，之後店鋪便開始遭多部門密集檢查。
山東省文旅廳9月13日通報，初步認定網傳疑似遺失文物為青花瓷器殘片，並稱已成立聯合調查組；同時承認個別執法部門存在執法行為不規範問題。
燒烤店停業後，他改在店門口賣烤紅薯維持生計，並表示至今沒有人聯繫、說明或道歉；若最後仍被認定為殘片，他將向國家文物局反映要求查明真相。
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