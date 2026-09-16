南醫大博士生墜亡 網傳導師責罵致校方遭網暴 家屬曝真相

網傳中國南方醫科大學一名8年制本碩博連讀醫學生15日在校內墜樓身亡，事發後校內有人放置鮮花悼念。(取材自小紅書)

中國南方醫科大學一名八年制本碩博連讀醫學生小陳，15日凌晨在校內宿舍墜樓身亡，網路隨後瘋傳其因父母重病住進加護病房、向導師請假僅獲准三天且遭逼迫每天錄數據至深夜，才崩潰輕生，引發社會對醫學界師生矛盾的強烈撻伐。然而，導師與家屬隨後出面駁斥網傳說法，校方亦發布通報指出警方已排除他殺，澄清事件原委。

據網路流傳訊息及自稱該生同學者說法，該生父親今年7月遭遇車禍後一直在醫院ICU治療，母親之後也因病住進ICU；該生曾向導師請假希望照顧父母，但據稱只獲准三天，在此期間還被要求每天錄製科研數據至深夜，若未完成，甚至可能無法進行博士論文開題，而他同時還要在醫院上班。

另有消息稱，該生父親14日離世，而15日恰逢畢業論文開題日；他疑似又受到導師責罵，在家庭變故及學業壓力交織下，最終選擇輕生。

事件曝光後，由於此前南方醫科大學相關醫院亦曾流出疑似工作群組截圖，有人留言稱「除非家裡死人，以後不要跟我臨時請假」，並表示「請不要隨意請假換班」，引發外界對該教授不近人情的批評。

但據南方日報還原當事人說法，小陳和王教授的對話紀錄顯示，小陳7月22日向王告假，王隨即向小陳轉帳2萬2000元應急，又鼓勵小陳「不要放棄」。陳父最終不治，小陳心生「學醫無用」的想法，9月13日向校方表示，決定退學回家陪伴傷心的陳母。

校方隨即介入，王教授建議小陳休學一段時間再回來繼續學業，小陳同意完成學位論文預答辯後辦理休學手續。小陳的二姊表示，小陳從來沒在她面前說過王教授的壞話，她悲痛的說，家中在短時間內接連痛失兩位親人，「麻煩大家不要再造謠了」。

報導指出，大批同校學生到事故現場擺放鮮花、蠟燭和月餅哀悼小陳。

南方醫科大學16日發布通報稱，經警方現場勘查，該生墜亡排除他殺。學校在第一時間成立工作專班，全力配合調查並協同家屬做好善後事宜。

學生與導師的對話。(取材自南方+)

學生與導師的對話。(取材自南方+)

學生與導師的對話。(取材自南方+)