因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

南韓首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 首爾弘大AK廣場內爆發中國女子與西方女子的肢體衝突，影片瘋傳引發熱議；但外界流傳的衝突起因與責任歸屬，仍待警方調查確認。

南韓 首爾熱門觀光 區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在知名購物中心「AK廣場」（AK PLAZA）內發生激烈口角，隨後拉扯、推擠並扭打。這名中國女子抓著對方衣服，並推撞對方嬰兒車，幼童受到驚嚇大哭，雙方最終在商場保全介入下停止衝突。相關影片近日在南韓網絡瘋傳，引發網友熱議。據稱，雙方衝突疑似與「全世界都討厭中國人」的言論有關，但實際起因目前尚未獲警方證實。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合韓媒、外媒報導，事發地點位於首爾麻浦區弘大入口站附近的AK廣場。影片顯示，一名中國女子與一名西方女子發生口角後互相拉扯、推擠。過程中，西方女子一度跌倒，並試圖推著嬰兒車離開。中國女子則持續拉住對方衣服，並以韓語向周遭民眾求助、要求報警。但現場沒有人幫她。

衝突期間，嬰兒車受到波及，車內幼童受到驚嚇哭泣。西方女子一度高喊「Help me」求助，並試圖帶著孩子離開現場，但雙方衝突持續，直到周遭民眾勸阻及商場保全到場後才停止。事態平息後，西方女子隨即抱起孩子離開。

至於衝突原因，目前尚無警方等官方單位證實的說法。網絡流傳的目擊者說法聲稱，其中一名為中國籍大媽，西方女子則是法國人，當時白人女子一行人正在聊天，疑似曾說出「南韓人討厭中國人」、「全世界都討厭中國人」等言論。中國女子聽聞後不滿，並上前理論，雙方最終爆發肢體衝突，互相推搡，扭打起來。

對此，有網友留言：「你親身證明了全世界討厭你的理由，哈哈。」

不過，上述言論是否確實出現，以及是否為衝突起因，目前仍有待進一步確認。

事件影片在網絡流傳後，引發南韓網友討論，部分留言針對中國女子的行為提出批評，也有人質疑網絡流傳說法的真實性。目前相關衝突的具體經過及責任歸屬，仍應以警方調查結果為準。