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男定存1萬、30年後找到存單 利息無法算？ 法院判了

中國新聞組╱北京16日電
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一名男子30年前在銀行定存1萬元，今年持存單前往領款，卻被銀行告知「利息無法計算...
一名男子30年前在銀行定存1萬元，今年持存單前往領款，卻被銀行告知「利息無法計算」所以不能領。雙方協商未果後，男子將銀行告上法院；示意圖。(取材自紅星新聞)

一名男子30年前在銀行存下1萬元(人民幣，下同)定期，多年來忘記這筆錢，直到今年意外找到存單，才想起這筆「沉睡存款」。他3月持存單前往銀行要求領款，卻被告知因存款年代久遠，需要查找檔案，甚至連利息都「無法計算」。雙方協商未果後，他將銀行告上法院。河南內鄉縣人民法院日前判決，銀行須返還1萬元本金，並支付相應利息。

據紅星新聞報導，河南內鄉縣人民法院8月底作出一審判決。李先生起訴稱，他於1995年12月9日在一家原信用社存入1萬元，銀行當時開具定期儲蓄存單，載明「存入日期95年12月9日，李先生存入壹萬元整，期限：於1996年12月9日到期，按月息9厘15毫計息」。

由於後來事情繁多，李先生逐漸忘記這筆存款。今年2月，他前往醫院就醫時意外找到這張存單，3月便帶著存單到銀行要求取款。銀行表示存款時間太久，需要查找歷史檔案。到了5月，銀行工作人員告知已找到當年的定期儲蓄存單存根，確認這筆存款沒有掛失，也沒有被取走，但因年代太久，「該存款利息無法計算」，建議李先生透過司法程序，由法院判決處理。

銀行在庭上則提出抗辯，認為這筆存款已經超過30年，若法院認定應予兌付，利息也只能從1996年12月9日起按照活期利率計算，李先生要求按照原定期存單利率計息，沒有事實及法律依據。銀行並稱，因歷經多次改制，1995年的相關檔案仍在查找；若日後查明款項過去已被支取，銀行保留進一步抗辯及追償的權利。

法院審理後認定，李先生與銀行之間的儲蓄存款合同依法成立並生效，銀行負有兌付本金及相應利息的義務。法院指出，該筆存款存於1995年12月9日，應適用當時相關儲蓄管理及計息規定。

法院因此將利息分為兩個階段計算。第1階段為存款期限內，即1995年12月9日至1996年12月9日，1萬元本金按照存單約定的月利率9.15‰計息；第2階段則從1996年12月10日到實際清償日，以1萬元本金為基數，按照各時段公布的商業銀行活期存款基準利率分段計算。

法院認為，銀行作為承接原信用社權利義務的金融機構，長期未兌付這筆存款本息，已構成違約。銀行僅以存款年代久遠、多年未主張為由拒絕兌付，缺乏法律依據，因此不予採納。

精華 FAQ

  • 李先生於1995年12月9日在原信用社存入1萬元定期存款，存單載明到期日為1996年12月9日，並約定月息9.15‰，之後多年未領取。

  • 銀行認為該筆存款年代久遠，歷經多次改制與檔案查找，若法院認定應兌付，也只能按1996年12月9日後的活期利率計算，否認原定期利率繼續適用。

  • 法院認定存款合同成立有效，判銀行返還1萬元本金；利息分兩段計算，先按1995年12月9日至1996年12月9日的約定月息計算，再自1996年12月10日起按各時段活期利率分段計算至清償日。

河南

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