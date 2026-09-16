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父母進ICU「只准假3天」 南方醫大博士生跳樓 傳導師壓榨

中國新聞組╱北京16日電
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網傳中國南方醫科大學一名8年制本碩博連讀醫學生15日在校內墜樓身亡，事發後校內有...
網傳中國南方醫科大學一名8年制本碩博連讀醫學生15日在校內墜樓身亡，事發後校內有人放置鮮花悼念。(取材自小紅書)

中國南方醫科大學15日傳出一名8年制本碩博連讀醫學生在校內墜樓身亡，消息隨後衝上微博熱搜第一。網傳該生近期遭逢重大家庭變故，父母先後住進加護病房（ICU），但仍須兼顧學業、科研及醫院工作，承受沉重壓力。事發後，校內有人放置鮮花悼念，網友紛湧入該校招生辦評論區留言。事件發酵後，轄區內派出所‌表示跟進處理中，相關案件情況不便透露。

據網路流傳訊息及自稱該生同學者說法，該生父親今年7月遭遇車禍後一直在醫院ICU治療，母親之後也因病住進ICU。該生曾向導師請假，希望照顧父母，但據稱只獲准3天；在此期間還被要求每天錄製科研數據至深夜，若未完成，甚至可能無法進行博士論文開題，而他同時還要在醫院上班。

網傳一名學生留言稱：「父母雙雙在ICU，請假只批3天，還要每天錄數據到凌晨，不然不給開題，同時還在醫院上班。」另有消息稱，該生父親14日離世，而15日恰逢畢業論文開題日；他疑似又受到導師責罵，在家庭變故及學業壓力交織下，最終選擇輕生。不過，上述細節主要來自網路，事件經過及輕生原因仍有待校方或警方進一步證實。

另有網傳消息指，涉事導師疑為廣東省人民醫院腎內科王姓教授，並稱事後校方對其作出取消明年招生資格等處分。公開資料顯示，王為廣東省人民醫院腎內科教授、主任醫師及碩士研究生導師。

事件曝光後，網路重新掀起對研究生導師與學生關係的討論。此前南方醫科大學相關醫院亦曾流出疑似工作群組截圖，有人留言稱「除非家裡死人，以後不要跟我臨時請假」，並表示「請不要隨意請假換班」，引發外界對醫療及科研環境管理方式的質疑。

一名網友感嘆，這名學生「課業繁重又收到噩耗」，在家庭與學業雙重壓力下令人惋惜。事件也再次引發社會對研究生心理支持、請假制度及導師權力邊界的關注。

網傳中國南方醫科大學一名8年制本碩博連讀醫學生15日在校內墜樓身亡，事發後校內有...
網傳中國南方醫科大學一名8年制本碩博連讀醫學生15日在校內墜樓身亡，事發後校內有人放置鮮花悼念。(取材自Ｘ平台)

精華 FAQ

  • 網傳南方醫科大學一名8年制本碩博連讀醫學生在校內墜樓身亡，消息迅速登上微博熱搜。校內有人放置鮮花悼念，網友也湧入招生辦評論區留言，事件隨即引發高度關注。

  • 網傳該生父親先因車禍住進ICU，母親之後也因病入住ICU，但他仍要兼顧學業、科研與醫院工作。另有說法稱請假僅獲3天，還被要求每天錄數據到深夜，壓力極大。

  • 目前相關細節多來自網路傳言，校方與警方尚未完全證實事件經過與輕生原因。轄區派出所表示正在跟進處理，但案件情況不便透露，事件也引發對導師制度與心理支持的討論。

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